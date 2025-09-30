13°
Martes 30 de Septiembre de 2025
Esquel recibió la visita de Matías Kornetz en el mes de prevención del suicidio

La visita impulsó jornadas de reflexión y capacitación sobre salud emocional y prevención del suicidio, con gran participación de la comunidad.
En el marco de las actividades por el mes de prevención del suicidio, Esquel contó con la presencia de Matías Kornetz, director y fundador de la organización Prevenir es Amar. Kornetz es además docente, conferencista internacional, autor y conductor de proyectos vinculados a la salud emocional, y actualmente se desempeña como Director General de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires. La visita fue gestionada por los organizadores locales, que coordinaron con la Fundación para concretar una fecha en la ciudad.

 

Las actividades comenzaron el viernes en la Escuela N.° 791, donde estudiantes de 4.° año participaron de un encuentro centrado en la construcción del proyecto de vida, la importancia de pedir ayuda en momentos de dificultad, la capacidad de mostrarse vulnerables con personas de confianza y la toma de decisiones responsables.

 

El sábado se desarrolló el seminario “Agentes en Prevención”, que reunió a más de 70 asistentes. La propuesta buscó ofrecer herramientas prácticas para identificar señales de alerta, acompañar de manera adecuada y crear espacios de escucha y contención en la comunidad.

 

La llegada de Matías Kornetz a Esquel puso en relieve la necesidad de abrir el diálogo sobre salud emocional y prevención del suicidio. Iniciativas de este tipo refuerzan el compromiso social con la vida, el cuidado mutuo y el bienestar colectivo.

 

 

R.G.

 

