Clima despejado y temperaturas frescas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada mayormente despejada y sin lluvias en la Comarca Andina. Las temperaturas se mantendrán frías a templadas, con mínimas cercanas a los -2°C por la mañana y una máxima prevista de 8°C durante la tarde.

Los vientos soplarán del noreste con intensidades moderadas, entre 7 y 22 km/h, sin presencia de ráfagas significativas. Las condiciones se mantendrán estables durante todo el día.

Pronóstico

Mañana : Ligeramente nublado, temperatura mínima de -2°C , viento NE entre 7 y 12 km/h.

Tarde : Cielo despejado, temperatura máxima de 8°C , viento NE de 13 a 22 km/h.

Noche: Despejado y frío, con una temperatura que descenderá a -1°C, viento NE sostenido entre 13 y 22 km/h.

Consejo del día: Salí abrigado en las primeras horas del día. Las mañanas se mantienen invernales, aunque con buena visibilidad y sin precipitaciones.

Efemérides del 4 de septiembre: Una fecha cargada de historia y reconocimientos

Además del clima estable, este 4 de septiembre llega cargado de conmemoraciones tanto a nivel nacional como internacional:

Día del Inmigrante en Argentina : Se celebra desde 1949 por decreto del presidente Juan Domingo Perón, como homenaje a quienes llegaron de otros países para forjar raíces en suelo argentino.

Día de la Secretaria : Se reconoce el valor de estas profesionales esenciales en oficinas y empresas. En Argentina, se celebra cada 4 de septiembre, compartiendo fecha con otros países de Latinoamérica.

Día de la Historieta Argentina : En honor al lanzamiento de la mítica revista Hora Cero en 1957, que marcó un quiebre en la cultura gráfica nacional.

Día Mundial de la Salud Sexual : Promovido por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), busca generar conciencia sobre el derecho a una sexualidad informada y saludable.

Día Internacional del Taekwondo: Fecha elegida en conmemoración al día en que esta disciplina fue reconocida como deporte olímpico por el COI, el 4 de septiembre de 1994.

Recordá que, aunque el sol esté presente, el aire frío se mantiene durante buena parte del día. La amplitud térmica entre mañana y tarde será considerable, por lo que es recomendable vestirse en capas.





O.P