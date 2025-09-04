-3°
10° °
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 04 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNinviernoEpuyenEl BolsónLago PueloEl Hoyo
04 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Clima despejado y temperaturas frescas este jueves

Este jueves 4 de septiembre se presenta con cielo despejado y temperaturas frías en la Comarca Andina, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos leves del noreste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada mayormente despejada y sin lluvias en la Comarca Andina. Las temperaturas se mantendrán frías a templadas, con mínimas cercanas a los -2°C por la mañana y una máxima prevista de 8°C durante la tarde.

 

Los vientos soplarán del noreste con intensidades moderadas, entre 7 y 22 km/h, sin presencia de ráfagas significativas. Las condiciones se mantendrán estables durante todo el día.

 

Pronóstico

 

  • Mañana: Ligeramente nublado, temperatura mínima de -2°C, viento NE entre 7 y 12 km/h.

     

  • Tarde: Cielo despejado, temperatura máxima de 8°C, viento NE de 13 a 22 km/h.

     

  • Noche: Despejado y frío, con una temperatura que descenderá a -1°C, viento NE sostenido entre 13 y 22 km/h.

     

Consejo del día: Salí abrigado en las primeras horas del día. Las mañanas se mantienen invernales, aunque con buena visibilidad y sin precipitaciones.

 

 

Efemérides del 4 de septiembre: Una fecha cargada de historia y reconocimientos

 

Además del clima estable, este 4 de septiembre llega cargado de conmemoraciones tanto a nivel nacional como internacional:

 

  • Día del Inmigrante en Argentina: Se celebra desde 1949 por decreto del presidente Juan Domingo Perón, como homenaje a quienes llegaron de otros países para forjar raíces en suelo argentino.

     

  • Día de la Secretaria: Se reconoce el valor de estas profesionales esenciales en oficinas y empresas. En Argentina, se celebra cada 4 de septiembre, compartiendo fecha con otros países de Latinoamérica.

     

  • Día de la Historieta Argentina: En honor al lanzamiento de la mítica revista Hora Cero en 1957, que marcó un quiebre en la cultura gráfica nacional.

     

  • Día Mundial de la Salud Sexual: Promovido por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), busca generar conciencia sobre el derecho a una sexualidad informada y saludable.

     

  • Día Internacional del Taekwondo: Fecha elegida en conmemoración al día en que esta disciplina fue reconocida como deporte olímpico por el COI, el 4 de septiembre de 1994.

     

Recordá que, aunque el sol esté presente, el aire frío se mantiene durante buena parte del día. La amplitud térmica entre mañana y tarde será considerable, por lo que es recomendable vestirse en capas.


O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El policía que “simuló” vivir en la Patagonia para cobrar más: se dieron cuenta 10 años después
2
 Dicasur: empleados reclaman salarios y temen por sus puestos de trabajo
3
 A Luis le sacaron el holter cardíaco y el viernes le dirán los resultados
4
 En el mismo momento en que le pedían “que vuelva”, la encontraron muerta en un canal
5
 Futuras mamás de Esquel recibieron un agasajo en su día
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -