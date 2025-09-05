Invitan a taller gratuito de huerta familiar: Teoría, práctica y soberanía alimentaria

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de su Dirección de Producción y en conjunto con la Agencia de Extensión Rural El Hoyo (INTA), invita a vecinos y vecinas a participar del taller gratuito “Preparación y Manejo de la Huerta Familiar”, que se dictará el próximo 9 de septiembre, de 9:30 a 13 hs, en la Casa de los Abuelos.

El espacio está pensado para todas las personas interesadas en iniciarse en el cultivo de sus propios alimentos, mejorar sus prácticas actuales o adquirir herramientas para una alimentación saludable y sustentable. No se necesitan conocimientos previos.

¿Qué incluye el taller?

La capacitación será teórico-práctica y estará a cargo de los ingenieros agrónomos Javier Mariño y Gabriel Garis, profesionales del INTA con amplia experiencia en agricultura familiar y producción agroecológica.

El contenido se divide en dos momentos:

Teoría: Se abordarán conceptos básicos sobre diseño, planificación y manejo de huertas familiares, adaptadas a distintos tipos de espacios (patios, balcones, jardines, etc.).

Práctica: Se realizará una actividad en el vivero de la Casa de los Abuelos, aplicando lo aprendido en un entorno real, con enfoque participativo.

¿Por qué hacer una huerta?

Cultivar alimentos propios es una herramienta concreta de soberanía alimentaria, y además promueve una alimentación más saludable, el contacto con la naturaleza, el ahorro familiar y la resiliencia comunitaria.

Este tipo de talleres fortalecen los saberes locales y permiten recuperar prácticas sustentables en armonía con el ambiente.

¿Cómo participar?

a capacitación es gratuita, con cupos limitados, y abierta a personas de todas las edades. Para consultas o inscripciones, se debe contactar a Janina Martínez al número 2944 101491.