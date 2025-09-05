Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro

En la madrugada de este viernes, cerca de las 4:50 horas, un colectivo de la empresa TAQSA que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia protagonizó un vuelco en la circunvalación de Caleta Olivia, a la altura de la empresa FRÍOSUR.

El siniestro se produjo entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda de acceso a Cañadón Seco. Dentro del vehículo viajaban 30 pasajeros, varios de los cuales sufrieron lesiones tras impactar contra los bloques de cemento instalados en la ruta, lo que ocasionó que el micro terminara volcado en un zanjón.

Los heridos recibieron atención primaria en el lugar y luego fueron derivados al Hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad permanecen en la zona para esclarecer las causas del accidente y asistir a los damnificados.

Las primeras hipótesis apuntan a que el chofer podría haberse quedado dormido, aunque no se descartan otros factores, como la escasa iluminación del sector, que habría complicado la visibilidad en ese tramo. Mientras se realizan los trabajos de limpieza y control, las autoridades recomendaron circular con precaución.

En las próximas horas se esperan partes médicos oficiales sobre el estado de los pasajeros y novedades en la investigación del hecho.

R.G.