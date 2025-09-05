Discutió, la amenazó y de una mordida le arrancó parte de la mejilla

Un hombre imputado por los delitos de lesiones graves y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, así como amenazas coactivas, en perjuicio de una joven fue procesado con prisión preventiva.

Desde el Juzgado a cargo de la investigación explicaron que, si bien el suceso más grave tuvo lugar la madrugada del pasado 10 de agosto, los hechos investigados comenzaron en febrero de 2024 y se prolongaron hasta agosto de este año.

Según lo denunciado por la víctima y lo que se pudo corroborar en la investigación, aquella madrugada, la mujer y el imputado -Kevin Eduardo Ortiz- se retiraron juntos de un local nocturno y durante el trayecto en el vehículo del hombre, éste la agredió física y verbalmente, y le exigió la entrega de su teléfono celular caso contrario ambos terminarían muertos.

Posteriormente, la víctima logró descender del automóvil y fue perseguida por el imputado, quien la arrojó al suelo y le mordió el rostro, provocándole una herida grave con pérdida de tejido en la mejilla, además de múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. El día anterior, en el domicilio del imputado, la víctima había sido agredida y amenazada.

Para la resolución del caso, el juez de Instrucción 1 de Ushuaia, Sergio Pepe, con la secretaría de Lucas Berber, consideró clave la existencia de antecedentes de violencia previos al último suceso y la necesidad de proteger a la víctima, siguiendo la normativa internacional, nacional y provincial.

El Juzgado valoró especialmente el testimonio de la víctima, que fue corroborado posteriormente por pruebas periciales, registros de video filmaciones y testimonios de personas que presenciaron algunos de los episodios investigados.