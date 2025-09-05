Hermanos, de sangre o por elección: hoy los celebramos

El 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano, una jornada dedicada a reconocer uno de los vínculos más profundos y significativos de la vida. La fecha tiene su origen en la figura de la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años.

Fundadora de las Misioneras de la Caridad en 1950, la Madre Teresa dedicó su vida a los más necesitados y mostró con su ejemplo la fuerza de los lazos fraternos. Por eso, en su honor, este día celebra tanto a los hermanos de sangre como a aquellos que elegimos como familia, incluyendo amistades muy cercanas o primos que se convierten en confidentes de toda la vida.

En cualquier contexto, el Día del Hermano es una oportunidad para valorar y fortalecer esos vínculos afectivos que nos acompañan siempre.

R.G.