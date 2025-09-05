12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
05 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hermanos, de sangre o por elección: hoy los celebramos

Cada 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano, recordando la importancia de la familia, la amistad y los vínculos que nos unen más allá de la sangre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano, una jornada dedicada a reconocer uno de los vínculos más profundos y significativos de la vida. La fecha tiene su origen en la figura de la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años.

 

Fundadora de las Misioneras de la Caridad en 1950, la Madre Teresa dedicó su vida a los más necesitados y mostró con su ejemplo la fuerza de los lazos fraternos. Por eso, en su honor, este día celebra tanto a los hermanos de sangre como a aquellos que elegimos como familia, incluyendo amistades muy cercanas o primos que se convierten en confidentes de toda la vida.

 

En cualquier contexto, el Día del Hermano es una oportunidad para valorar y fortalecer esos vínculos afectivos que nos acompañan siempre.

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La profesora Vilma Maier se jubiló tras más de tres décadas de trayectoria docente
2
 El municipio de Esquel reconoce la labor de destacados vecinos
3
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
4
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
5
 Arte sustentable en el Muñeco de Nieve: El Instituto Ayehuén se prepara para su gran encuentro de danza
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -