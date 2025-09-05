12°
Chubut extiende la campaña de vacunación destinada a embarazadas hasta el 31 de octubre

Es contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y por recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de embarazadas inmunizadas. La aplicación de la dosis es completamente gratuita. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del fuerte trabajo de prevención que promueve la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, el Gobierno del Chubut a través de la Secretaría de Salud provincial, informó que la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas, se extenderá hasta el 31 de octubre próximo.

 

La medida se tomó para dar cumplimiento a una recomendación brindada desde el Ministerio de Salud de la Nación, con el propósito de utilizar las dosis remanentes, y así llegar a la mayor cantidad de personas gestantes inmunizadas.

 

Vale mencionar que, hasta el 31 de agosto pasado, fecha en que se había planteado la finalización de la campaña, se contabilizaron un total de 2.292 vacunas aplicadas en toda la provincia.

 

En esa línea, desde la Secretaría de Salud chubutense, que conduce Denise Acosta, se convocó a todas las mujeres gestantes, que cursan el octavo mes de embarazo, a que se acerquen a los diferentes vacunatorios para aplicarse la dosis contra el Virus Sincicial Respiratorio de forma totalmente gratuita, sin necesidad de presentar indicación médica.

 

Virus Sincicial Respiratorio

 

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), en bebés menores de un año, y tiene una importante repercusión en el sistema sanitario durante la época invernal, por eso es especialmente relevante que todas las embarazadas se apliquen la vacuna, ya que se ha demostrado una eficacia elevada en la disminución de las internaciones graves.

 

En ese sentido, la vacuna está indicada a todas las personas gestantes durante el octavo mes de embarazo (entre las semanas 32 y 36) y, de esta manera, los bebés quedan protegidos desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida.

 

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.

 

 

R.G.

 

