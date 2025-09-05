Plena agenda para este fin de semana en Esquel

Fiesta de los Ciruelos en Flor

El subsecretario de Cultura, Mauro Mateos, anunció las actividades de la Fiesta de los Ciruelos en Flor, un evento ideal para disfrutar en familia. La jornada incluirá un tradicional paseo de emprendedores y artesanos, actividades lúdicas y educativas para los más chicos y música en vivo a cargo de artistas locales y el DJ Maafac, quienes se presentarán desde las 17 hasta las 21:30 horas. El cierre del evento será con la banda "Nos Siguen Pegando", que brindará un show tributo a Charly García.

Conmemoración de la Mujer Originaria y la Bandera Mapuche

El jefe del área de Culturas Originarias, Francisco Huenchumán, destacó las actividades que se realizarán en el Centro Cultural Melipal para conmemorar el Día de la Mujer Originaria y el Día de la Bandera Mapuche Tehuelche. La celebración, que se extenderá de 14 a 18:30 horas, será un espacio de intercambio cultural con demostraciones de telar y uso de arcilla, música y canto sumando charlas con mujeres originarias, quienes compartirán sus experiencias. Luego a las 18:00 horas se inaugurará una muestra fotográfica de Gabriel Palacios. Además, el viernes a las 20:00 horas, el escritor local Musetti presentará su nuevo libro en el mismo centro cultural.

Finales de la Copa Esquel y Enduro Cordillerano

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, detalló la agenda deportiva para el fin de semana, con la final de la Copa Esquel y una nueva fecha de Enduro.

Copa Esquel. Se definirá el sábado en el Club Belgrano, con entrada libre y gratuita.

16:30 horas: Final Sub-13 entre Belgrano e Independiente.

20:00 horas: Final de segunda división entre Club Independiente y Belgrano Senior.

La final de la categoría Sub-15, entre Belgrano y San Martín, fue pospuesta para la próxima semana.

Sobre dos ruedas

Sábado a las 15:00 horas: Se realizará la primera fecha del campeonato infantil de mountain bike en el sector El Maitenal, organizado por "Futuro Sobre Ruedas". La inscripción es de $2.000 (solo para cubrir el seguro).

Domingo a las 9:00 horas: El sector de El Tambo será el escenario de la cuarta fecha del Enduro Cordillerano, un evento que contará con pilotos de gran nivel de toda la región.

Maciel invitó a toda la comunidad a disfrutar de estos eventos deportivos.

E.B.W.