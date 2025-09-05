14°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
05 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Música del litoral en Esquel: llega el "chamamé con verdulera"

Santiago Torres y Timoteo Páez, que se encuentran de gira por la Patagonia, ofrecerán hoy 5 de septiembre, un taller y conversatorio en la Casa del Piano, a las 18 horas, y un concierto a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los músicos bonaerenses Santiago Torres y Timoteo Páez llegaron a Esquel para una jornada dedicada a la música del Litoral.

La dupla, que se encuentra de gira por la Patagonia con su propuesta "Chamamé con verdulera", ofrecerá un taller y conversatorio en la Casa del Piano, a las 18 horas, y un concierto a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal.

 

Santiago Torres, de 25 años, contó que toca el acordeón "desde los cinco o seis años" y que este instrumento es "la bandera de lo que quiero expresar, lo que quiero transmitir a la gente".

Por su parte, Timoteo Páez, que hoy celebra su cumpleaños número 37, se mostró feliz de regresar a la región después de una visita el año pasado, en la que se sintieron "recontentos por el paisaje, por el público, por la calidad de gente".

 

Los músicos, oriundos de la zona oeste del conurbano bonaerense (Morón, Ituzaingó y Moreno), destacaron el fenómeno de la "cumbia campera" o "chamamé campero", que se está dando en la Patagonia. Torres explicó que el género es un resurgimiento del chamamé en el sur, donde se ha asentado mucha gente de la región del Litoral que trajo consigo su música y cultura.

 

Además de los eventos de hoy en Esquel, la gira de los músicos continuará mañana, sábado 6 de septiembre, en Arcos al Sur en Trevelin, y el domingo 7 en el Club de Gaiteros en Lago Puelo. Luego, continuarán su gira por Bariloche.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
2
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
3
 Prisión preventiva: La Fiscalía busca asegurar el juicio por la muerte de Oscar Gutiérrez
4
 Un menú peligroso: les sirvieron a alumnos guiso de lentejas con pedazos de vidrio
5
 Una fiesta terminó en tragedia: El organizador deberá pagar $40 millones
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -