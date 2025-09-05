Música del litoral en Esquel: llega el "chamamé con verdulera"

Los músicos bonaerenses Santiago Torres y Timoteo Páez llegaron a Esquel para una jornada dedicada a la música del Litoral.



La dupla, que se encuentra de gira por la Patagonia con su propuesta "Chamamé con verdulera", ofrecerá un taller y conversatorio en la Casa del Piano, a las 18 horas, y un concierto a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal.

Santiago Torres, de 25 años, contó que toca el acordeón "desde los cinco o seis años" y que este instrumento es "la bandera de lo que quiero expresar, lo que quiero transmitir a la gente".



Por su parte, Timoteo Páez, que hoy celebra su cumpleaños número 37, se mostró feliz de regresar a la región después de una visita el año pasado, en la que se sintieron "recontentos por el paisaje, por el público, por la calidad de gente".

Los músicos, oriundos de la zona oeste del conurbano bonaerense (Morón, Ituzaingó y Moreno), destacaron el fenómeno de la "cumbia campera" o "chamamé campero", que se está dando en la Patagonia. Torres explicó que el género es un resurgimiento del chamamé en el sur, donde se ha asentado mucha gente de la región del Litoral que trajo consigo su música y cultura.

Además de los eventos de hoy en Esquel, la gira de los músicos continuará mañana, sábado 6 de septiembre, en Arcos al Sur en Trevelin, y el domingo 7 en el Club de Gaiteros en Lago Puelo. Luego, continuarán su gira por Bariloche.



T.B