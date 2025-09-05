14°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
05 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut suma un nuevo vuelo de cara a la temporada de pingüinos

La aerolínea JetSmart incorpora una nueva frecuencia a partir de septiembre y alcanzará seis vuelos por semana entre Trelew y Buenos Aires para responder a la alta demanda de la temporada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las acciones de promoción turística que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, el Gobierno del Chubut informa que la aerolínea JetSmart anunció la ampliación de su oferta de vuelos entre Buenos Aires y Trelew, sumando desde septiembre una nueva frecuencia los días martes. De esta manera, la aerolínea operará seis vuelos semanales –lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo– para responder a la alta demanda de la temporada de avistajes de ballenas y pingüinos en la región.

 

La empresa low cost había iniciado esta ruta el pasado 30 de abril con cinco frecuencias semanales, gracias a las gestiones y políticas desarrolladas desde el inicio de la actual gestión de Gobierno para fortalecer el posicionamiento de la Provincia del Chubut en materia turística.

 

En ese marco, es que en menos de seis meses, esta aerolínea refuerza la operación como muestra del potencial turístico de Chubut y del compromiso de la compañía con el desarrollo regional.

 

“Trelew es un destino clave para el turismo nacional e internacional, especialmente en temporada alta, y estamos orgullosos de acompañar esa demanda con más vuelos y mejores opciones de conectividad, incentivando el desarrollo de las economías regionales y el del sector turístico en particular”, señalaron desde la aerolínea.

 

Temporada de Pingüinos de Magallanes 2025-2026

 

La Temporada de Pingüinos de Magallanes ya se vive en toda la Provincia y desde el Gobierno del Chubut se reafirma el compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural, garantizando a los visitantes y residentes una mejor experiencia en uno de los sitios más emblemáticos de la Patagonia para el avistaje de la especie.

 

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se desarrollarán dos aperturas de temporadas: En primer lugar el viernes 12 de septiembre, junto a la Municipalidad de Trelew y el Entretur, se realizará el acto en el Área Natural Protegida de Punta Tombo; mientras que el viernes 27 de septiembre, junto a la Municipalidad de Camarones, se hará lo propio en el Área Natural Protegida de Cabo Dos Bahías.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un "oasis" para el alma: la odontóloga que creó un paraíso del té en Esquel
2
 Varios heridos tras el vuelco de un colectivo que viajaba a Comodoro
3
 Prisión preventiva: La Fiscalía busca asegurar el juicio por la muerte de Oscar Gutiérrez
4
 Un menú peligroso: les sirvieron a alumnos guiso de lentejas con pedazos de vidrio
5
 Una fiesta terminó en tragedia: El organizador deberá pagar $40 millones
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
5
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -