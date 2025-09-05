Esquel y Trevelin se preparan para el gran Encuentro de Danzas

El Encuentro de Danzas se celebrará hoy en Esquel y Trevelin, con la participación de 17 elencos de distintas localidades de la Patagonia. La organizadora del evento, Adriana Baigorria, destacó que esta edición cuenta con "mucho más número de bailarines" y "muchas más propuestas". El evento, que nació de la unión de hacedores culturales, ofrece una oportunidad para mostrar las diversas danzas de la región y promover el "turismo cultural".

El Encuentro de Danzas comenzará a las 19:00 horas, y contará con la presencia de grupos de distintas edades, desde niños hasta adultos. Entre los elencos que participarán se encuentran el Ballet Camaruco, Semillas de Malambo, Amanecer Sureño, Los Girasoles, Bombo Sur y Quelenquén, entre otros.

Baigorria resaltó el acompañamiento de diversas instituciones y organismos, como la Secretaría de Turismo, la Dirección de Producción, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deportes, que han colaborado para que el evento sea un éxito. A su vez, se ha sumado la Universidad de la Patagonia con el servicio de viandas para las delegaciones. "Es una sumatoria de esfuerzos y de comunión en esta situación actual", afirmó.

Una de las grandes novedades de esta edición es la posibilidad de que los bailarines viajen en La Trochita a un costo accesible. Además, el Ballet Camaruco, de Comodoro Rivadavia, estará presente para realizar un "cierre con una obra titulada 'Criollo' que está muy buena para que no se la pierda nadie", afirmó Rocío Maldonado, del Camaruco.

Otra de las novedades que traerá esta edición son los "carritos gastronómicos", una feria de artesanos y una previa del encuentro que se realizó en el restaurante Los Carreros. En Trevelin, la actividad se complementará con un desfile de las delegaciones dentro de los gimnasios. El precio de las entradas será de $5.000 y a partir de ahí se suman $4.000 por cada persona, con la posibilidad de llevar a un acompañante.



T.B