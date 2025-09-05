12°
Esquel, Argentina
Viernes 05 de Septiembre de 2025
05 de Septiembre de 2025
Esquel y Lago Puelo tendrán jornadas de Verificación Técnica Vehicular

La Subsecretaría de Autotransporte Terrestre del Chubut informa que los días 11, 12 y 13 de septiembre se realizará la VTV obligatoria para el transporte de pasajeros y de carga en la Comarca Andina.
El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre,  informa que el 11 de septiembre en Lago Puelo y los días 12 y 13 en Esquel, se llevarán a cabo jornadas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para el transporte de pasajeros y de carga. 

 

De esta manera, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres continúa avanzando en la regulación del transporte para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la calidad del servicio en toda la provincia.

 

Importancia del control

 

Cabe recordar que este control es un requisito indispensable para circular dentro del territorio provincial y garantiza que las unidades cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio.

 

Desde la Subsecretaría de Transporte remarcaron que los interesados deberán solicitar turno previo a través de la plataforma DINO (dino.gob.ar).

 

