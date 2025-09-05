12°
La interna del PRO y las elecciones en Buenos Aires, según Ignacio Torres

El gobernador de Chubut afirmó que Vidal busca una "alternativa" dentro del PRO y elogió el "coraje" de nuevos actores que buscan romper la polarización.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a la reciente incorporación de María Eugenia Vidal a un espacio político y afirmó que la exgobernadora de Buenos Aires busca ser una “alternativa” dentro del PRO, un partido que, según Torres, se dividió entre quienes apoyan a La Libertad Avanza y quienes buscan otro camino. El gobernador afirmó que acompaña a Vidal en su decisión, ya que "también es lo que creo".

 

Torres también analizó el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, y lo calificó como “muy heterogéneo”.

El mandatario provincial destacó a los “nuevos actores, como los Passaglia”, que, con “mucho coraje”, han decidido “salir de esa polarización del kirchnerismo, La Libertad Avanza”. El gobernador se mostró convencido de que estos nuevos actores van a hacer una "gran elección".

T.B

 

