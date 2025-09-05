La Legislatura aprobó de manera unánime un repudio a la censura previa y defendió la libertad de expresión

La Legislatura del Chubut por unanimidad repudió hoy jueves la censura previa, a partir de una acción judicial vinculada con la divulgación de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.



Los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET, PICH, Familia Chubutense y Frente de Izquierda unificaron un proyecto por el cual declaran “el más enfático rechazo a todo acto que intente limitar la tarea periodística y la libertad de expresión en la República Argentina y a su vez rechazar y alzar la voz contra todo acto que intente limitar la tarea periodística”.



Al mismo tiempo, expresan “su preocupación ante la deriva autoritaria y el intento del Gobierno Nacional de silenciar a la prensa y de limitar el derecho a la información de la ciudadanía utilizando el Poder Judicial para sus propios fines”, dice el proyecto. Del mismo modo, alertan sobre “la grave vulneración del principio de prohibición de la censura previa expresando nuestra profunda preocupación por las implicaciones que este fallo podría tener para el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía”.



El proyecto reafirma que “esta Honorable Legislatura reconoce la tarea periodística como guardiana de la democracia con la convicción de que no puede haber democracia si no se defiende la libertad de prensa y que destaca y apoya la labor de los periodistas independientes y a su inalcanzable lucha por la verdad y la transparencia”.



El proyecto será remitido al presidente de la Nación, al jefe de Gabinete de ministros de la Nación, a ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación y al gobernador de la provincia.

R.G.