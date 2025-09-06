15°
Sabado 06 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Chubut fue reconocida en Calidad Turística por Nación

En el marco de una nueva Asamblea del Consejo Federal de Turismo, la provincia recibió una distinción por haber cumplido con los estándares establecidos por los distintos programas del Sistema Argentino de Calidad Turística - SACT 2024. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las políticas y el trabajo impulsados en materia turística por parte del gobernador Ignacio "Nacho" Torres centrados en el desarrollo de los emprendimientos vinculados al sector fueron reconocidos por parte del Gobierno Nacional durante la 173° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) que se realizó en la ciudad de San Juan, encabezada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

 

Durante el encuentro y en representación de Chubut, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, Diego Lapenna, recibió tal distinción por parte del área de Calidad Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación.

 

La asamblea también contó con las presencias dal presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan; el ministro de Cultura y Deporte de la provincia anfitriona, Guido Romero; y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; asistiendo al el cierre de las deliberaciones el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

 

En la reunión, las autoridades de turismo y representantes de todo el país definieron estrategias para impulsar el turismo durante el nuevo fin de semana largo de octubre, con acciones que incluyen promociones especiales que ya están ofreciendo las provincias, con descuentos en alojamiento y paquetes turísticos pensados para que los viajeros disfruten de las maravillas naturales, culturales e históricas de la Argentina.

 

La Asamblea

 

Durante su presentación, el secretario Scioli anunció programas de financiamiento crediticio bancario para toda la cadena de valor del sector turístico, en rubros tales como transporte, hotelería, gastronomía, balnearios, alquiler de autos y productos regionales, cuya presentación en detalle será concretada en las próximas semanas.

 

Por su parte, Díaz Gilligan destacó la importancia del Foro Nacional de Turismo organizado en San Juan tras la asamblea del CFT y lo distinguió como un ámbito propicio para “reflexionar sobre el futuro del sector”, además de agradecer a Scioli por su tarea para lograr el corrimiento del feriado del 12 de octubre. “Vamos a tener mucho trabajo promocionando destinos y promoviendo el consumo interno”, expresó.

 

 

F.P

 

