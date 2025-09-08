Rescate en Puerto Patriada: Una mujer herida fue evacuada en lancha desde la Cascada 5 Saltos

Una mujer resultó herida este domingo por la tarde en un accidente ocurrido en la zona de la Cascada 5 Saltos, en Puerto Patriada, y debió ser evacuada en lancha hasta el muelle para recibir asistencia médica.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, el llamado de emergencia se recibió cerca de las 17 horas, dando aviso de que una visitante había sufrido una caída mientras recorría el sendero de la cascada, en un sector agreste y de difícil acceso por vía terrestre.

La evacuación se logró gracias a la colaboración de un vecino que puso su embarcación a disposición, informaron desde el cuartel.

La mujer fue recibida en el muelle por efectivos de la Policía de Río Negro, personal del GRIM y bomberos, quienes le brindaron las primeras atenciones hasta la llegada del servicio de salud, que la trasladó al hospital para una evaluación más completa.

Más temprano: choque en Ruta 40, Las Golondrinas

Ese mismo domingo, pero en horas del mediodía, se registró también un accidente de tránsito en Ruta 40, km 1909, en la zona de Las Golondrinas (jurisdicción de Lago Puelo).

El llamado fue recibido alrededor de las 13:15 horas. Se despacharon dos móviles, que al llegar encontraron dos camionetas colisionadas.

Los bomberos trabajaron en tareas preventivas hasta que arribó el personal de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes quedaron a cargo del operativo.

O.P