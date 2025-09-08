13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina Cascada 5 Saltospuerto patriadaEl Hoyo
08 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Rescate en Puerto Patriada: Una mujer herida fue evacuada en lancha desde la Cascada 5 Saltos

El accidente ocurrió este domingo por la tarde en una zona de difícil acceso. La víctima fue trasladada en lancha hasta el muelle, donde recibió asistencia de bomberos, Policía y GRIM.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una mujer resultó herida este domingo por la tarde en un accidente ocurrido en la zona de la Cascada 5 Saltos, en Puerto Patriada, y debió ser evacuada en lancha hasta el muelle para recibir asistencia médica.

 

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, el llamado de emergencia se recibió cerca de las 17 horas, dando aviso de que una visitante había sufrido una caída mientras recorría el sendero de la cascada, en un sector agreste y de difícil acceso por vía terrestre.

 

La evacuación se logró gracias a la colaboración de un vecino que puso su embarcación a disposición, informaron desde el cuartel.

 

La mujer fue recibida en el muelle por efectivos de la Policía de Río Negro, personal del GRIM y bomberos, quienes le brindaron las primeras atenciones hasta la llegada del servicio de salud, que la trasladó al hospital para una evaluación más completa.

 

Más temprano: choque en Ruta 40, Las Golondrinas

 

Ese mismo domingo, pero en horas del mediodía, se registró también un accidente de tránsito en Ruta 40, km 1909, en la zona de Las Golondrinas (jurisdicción de Lago Puelo).

 

 

El llamado fue recibido alrededor de las 13:15 horas. Se despacharon dos móviles, que al llegar encontraron dos camionetas colisionadas.

 

Los bomberos trabajaron en tareas preventivas hasta que arribó el personal de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes quedaron a cargo del operativo.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -