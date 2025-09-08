Accidente en Ruta 40: Colisionaron dos vehículos en Lago Puelo

El siniestro vial tuvo lugar este domingo 7 de septiembre en la transitada Ruta Nacional 40, a la altura de Peumayen Techos, en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas. Minutos más tarde, Bomberos Voluntarios recibieron un llamado de emergencia alertando sobre la colisión entre los dos vehículos.

Rápidamente, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo acudieron al lugar, donde constataron el accidente.

Si bien no se registraron lesiones de gravedad, los voluntarios trabajaron en la prevención de riesgos, el control de derrames de líquidos en la calzada y la asistencia a los ocupantes hasta el arribo del personal de salud.

O.P