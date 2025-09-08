13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloGolondrinas
08 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Accidente en Ruta 40: Colisionaron dos vehículos en Lago Puelo

Ocurrió este domingo por la tarde, a la altura de Peumayen Techos. Bomberos de Lago Puelo trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El siniestro vial tuvo lugar este domingo 7 de septiembre en la transitada Ruta Nacional 40, a la altura de Peumayen Techos, en la zona de Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas. Minutos más tarde, Bomberos Voluntarios recibieron un llamado de emergencia alertando sobre la colisión entre los dos vehículos.

 

 

Rápidamente, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo acudieron al lugar, donde constataron el accidente.

 

Si bien no se registraron lesiones de gravedad, los voluntarios trabajaron en la prevención de riesgos, el control de derrames de líquidos en la calzada y la asistencia a los ocupantes hasta el arribo del personal de salud.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se está viviendo la Fiesta de Los Ciruelos en Flor
2
 Alerta amarilla por lluvias en la provincia
3
 Hoy es la Fiesta de los Ciruelos
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Separaron el jefe del GEOP acusado de abusar de manera violenta de una mujer policía
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
3
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
4
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
5
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -