Lago Puelo: Este jueves se realiza la VTV obligatoria para transporte de pasajeros y carga

El jueves 11 de septiembre, Lago Puelo será sede de una nueva jornada de Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria destinada a unidades de transporte de pasajeros y de carga. El operativo continuará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Esquel.

Así lo informó el Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, como parte del plan de trabajo para fortalecer la seguridad vial y garantizar que los vehículos en circulación cumplan con los requisitos técnicos obligatorios.

¿Quiénes deben hacer la VTV?

Este control está destinado exclusivamente a vehículos que se utilicen para transporte de pasajeros (micros, combis, escolares, servicios turísticos), y transporte de carga (camiones, furgones, utilitarios comerciales).

El objetivo es verificar que estas unidades estén en condiciones seguras para prestar servicios, dentro y fuera del ejido urbano, en cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la Subsecretaría remarcaron que la VTV es obligatoria para circular en todo el territorio provincial, y su falta puede acarrear sanciones y retención del vehículo.

Cómo sacar turno para la VTV

Los interesados deberán solicitar turno previo a través de la plataforma digital dino.gob.ar.

Allí se podrá seleccionar el tipo de vehículo, la localidad y el día en que se desea realizar la inspección. Se recomienda gestionar el turno con antelación, ya que los cupos son limitados.

O.P