Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Lago Puelo: Este jueves se realiza la VTV obligatoria para transporte de pasajeros y carga

Será el 11 de septiembre en Lago Puelo y los días 12 y 13 en Esquel. Es un requisito obligatorio para circular dentro del territorio provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El jueves 11 de septiembre, Lago Puelo será sede de una nueva jornada de Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria destinada a unidades de transporte de pasajeros y de carga. El operativo continuará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Esquel.

 

Así lo informó el Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, como parte del plan de trabajo para fortalecer la seguridad vial y garantizar que los vehículos en circulación cumplan con los requisitos técnicos obligatorios.

 

¿Quiénes deben hacer la VTV?

 

Este control está destinado exclusivamente a vehículos que se utilicen para transporte de pasajeros (micros, combis, escolares, servicios turísticos), y transporte de carga (camiones, furgones, utilitarios comerciales).

 

 

El objetivo es verificar que estas unidades estén en condiciones seguras para prestar servicios, dentro y fuera del ejido urbano, en cumplimiento de la normativa vigente.

 

Desde la Subsecretaría remarcaron que la VTV es obligatoria para circular en todo el territorio provincial, y su falta puede acarrear sanciones y retención del vehículo.

 

Cómo sacar turno para la VTV

 

Los interesados deberán solicitar turno previo a través de la plataforma digital dino.gob.ar.

 

Allí se podrá seleccionar el tipo de vehículo, la localidad y el día en que se desea realizar la inspección. Se recomienda gestionar el turno con antelación, ya que los cupos son limitados.

 

 

 

O.P

 

