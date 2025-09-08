Trevelin corre por la salud: organizan una carrera solidaria para comprar un mamógrafo

La Cooperadora del Hospital de Trevelin anunció la segunda edición de su carrera solidaria, un Cross Trail que se realizará el 9 de noviembre. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de un mamógrafo para el hospital, una prioridad para la salud de las mujeres de la región. El tesorero de la cooperadora, Javier Schmidt, estimó que el costo del equipo es de aproximadamente $150 millones.

Alicia Lupo, vocal de la cooperadora, explicó la importancia del mamógrafo para la comunidad, especialmente para las mujeres que viven en los parajes y zonas rurales. "La posibilidad de tener un mamógrafo en Trevelin lo que hace es acercarle a la mujer de los parajes y de Trevelin algo que es fundamental para su salud", afirmó. Agregó que la detección temprana de anomalías en el organismo es crucial para combatirlas a tiempo y evitar complicaciones para la mujer y su familia.

Una carrera para toda la familia y un circuito técnico

La carrera contará con cuatro distancias: 5, 12, 18 y 25 kilómetros. Los valores de inscripción son $20.000 (5 km), $30.000 (12 km), $40.000 (18 km) y $50.000 (25 km). La inscripción incluye un kit de corredor, la camiseta oficial, un chip de cronometraje, medalla de finalista y regalos.

El año pasado, la primera edición del evento convocó a 200 corredores, y este año se aspira a llegar a los 400. La carrera es apta tanto para competidores como para familias que quieran disfrutar de un "momento de encuentro", según Lupo. Schmidt destacó que el circuito es "muy técnico" con partes de "mucha agua, mucho barro", ideal para quienes buscan un cross trail desafiante.

El evento cuenta con el apoyo de Conservaciones Patagónicas y el viñedo Contracorriente. La cooperadora espera sumar más patrocinadores y llamó a las empresas locales a colaborar con la causa. Las inscripciones se pueden realizar a través de los perfiles de Sender

F.P