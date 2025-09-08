La segunda edición de la FUTACUP se jugaría en el mes de enero

Ya están todos los peques preguntando. ¿Cuándo se juega la FUTACUP? Aquel torneo de fútbol infantil de carácter binacional que se jugó al aire libre en el Estadio Municipal de Futaleufú.

Es que todos quieren volver a Chile a pasar unos días fantásticos cuya primera edición tuvo una importante participación de equipos de Esquel, Trevelin y Rawson, además de los elencos locales de Palena y Futaleufú.

Según se pudo averiguar, hasta el momento no estaría confirmada la fecha, pero el torneo se jugaría en el mes de enero del próximo año y tendría un amplio apoyo de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú.

Recordemos que, en la primera edición, tomaron parte distintos equipos de Esquel FC, Malvinas de Esquel, San Patricio, Fontana de Trevelin, Fundación Educativa, Deportivo Cañadón, Academia 12 de Rawson, Defensores del Parque de Rawson, Palena y los locales de Juventud Unida de Futaleufú.

Para esa edición se pusieron en juego tres Copas Challenger, que deberían defenderla en esta ocasión: la Copa de Oro “Rio Futaleufú”, la Copa de Plata “Rio Espolón” y la Copa de Bronce “Rio Azul” en dos categorías 2011/12 y 2013/14.

Seguramente en los próximos días podremos dar mayores precisiones sobre este torneo que se jugaría en, al menos, dos canchas reducidas, dentro del coqueto Estadio Municipal de Futaleufú.