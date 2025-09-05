Dramático operativo en Comodoro: hombre armado se atrinchera con sus hijos

Un operativo policial de alta tensión se vivió este jueves en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, cuando un hombre se atrincheró en su vivienda con sus tres hijos menores tras ser notificado de una orden judicial de desalojo. El sujeto, de 44 años y nacionalidad dominicana, posee antecedentes violentos que preocupan a la comunidad local.

El hecho comenzó alrededor de las 11:20 horas, cuando personal policial llegó a la vivienda sobre calle 1° de Mayo al 300 para ejecutar la medida del Servicio de Protección de Derechos. La decisión judicial determinaba que los menores no podían permanecer en el domicilio debido a la falta de condiciones mínimas de habitabilidad, como suministro de luz y gas. Al conocer la situación, Valdéz Carbajal reaccionó de manera hostil, ingresando armado con un cuchillo y negándose a entregar a los niños.

Se activó de inmediato el protocolo de negociación en incidentes críticos de la Policía del Chubut, con participación del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) e Infantería. Tras más de tres horas de tensión, los negociadores lograron que el hombre depusiera su actitud, entregara a los menores y se entregara sin que se produjeran heridos. Los niños quedaron al resguardo del Estado.

El caso vuelve a poner en foco el extenso historial del detenido. En 2014, en el hall de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Valdéz Carbajal disparó dos veces a un policía, provocando conmoción en la ciudad. Seis años después, en 2020, su ex pareja denunció que había secuestrado a sus tres hijos, mientras se dedicaba a la venta de estupefacientes y llevaba un estilo de vida fuera de la legalidad.

Ahora, el hombre enfrenta cargos por desobediencia, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. La investigación quedó a cargo de la fiscal Verónica Dagotto, mientras que el operativo fue coordinado por los jefes de la Unidad Regional.

R.G.