Martes 09 de Septiembre de 2025
09 de Septiembre de 2025
Martes pasado por agua: Alerta por lluvias fuertes en toda la Comarca

Tras una noche de intensas lluvias en la Comarca Andina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por precipitaciones fuertes y nevadas intensas en alta montaña.
La Comarca Andina amaneció este martes bajo un cielo cargado de nubes y tras una noche en la que la lluvia no dio tregua. Las precipitaciones persistentes que comenzaron en la madrugada continúan afectando a toda la zona, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las condiciones seguirán siendo adversas a lo largo de la jornada.

 

Lluvias intensas y nevadas en alta montaña

 

Según el parte emitido por el SMN, rige una alerta amarilla por lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación entre el 70% y el 100% durante la mañana. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 mm, aunque en algunas zonas estos valores podrían ser superados. Las lluvias continuarán durante la tarde y noche, con menor intensidad pero sin descartarse chaparrones intensos y prolongados.

 

En las zonas de alta montaña, también está vigente una alerta amarilla por nevadas intensas, con acumulaciones de nieve de hasta 40 cm y posibilidad de viento blanco debido a ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h desde el noroeste. En cotas intermedias, la precipitación puede alternarse entre lluvia y nieve.

 

 

Viento y temperaturas invernales

 

El viento sopla desde el noroeste con intensidad moderada. La temperatura mínima se registró esta mañana con 0°C, mientras que la máxima prevista apenas llegará a los 8°C durante la tarde. Para la noche, se espera un leve descenso, rondando los 4°C.

 

Un día con variadas efemérides

 

Este 9 de septiembre se conmemoran varias fechas importantes, entre ellas el Día Mundial de la Agricultura, una ocasión para reconocer el trabajo de quienes cultivan la tierra. También se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, el Día Internacional de la Belleza y el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, una fecha de concientización sobre el impacto del consumo de alcohol durante el embarazo.

 

 

 

 

O.P

 

