09 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Gualjaina disfrutó de la 8° edición del Desafío “Las Lomas”

El pasado domingo, la carrera convocó a los amantes del mountain bike en la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


El pasado domingo 7 de septiembre se realizo una nueva cita deportiva del ciclismo de la montaña en la región cordillerana .

 

La 8° edición del Desafío “Las Lomas”, organizada por el municipio de Gualjaina con el apoyo de Chubut Deportes, se realizó con éxito y gran convocatoria.

 


El gerente del ente deportivo provincial, Lucas De Godos, resaltó el trabajo que desempeña el municipio de Gualjaina para organizar y mantener esta tradicional carrera del ciclismo de montaña.

 

Además, subrayó la importancia de la coordinación que se realiza entre municipios y privados para disponer competencias de manera frecuente en la región, lo cual repercute en la mejora deportiva de los ciclistas.

 

Las clasificaciones categoría por categoría: 

 

Juveniles (Hasta 18 años)
1° Mariano Miranda
2° Alex Millapinda
3° Ramiro Miranda
4° David Jaramillo

 


Juveniles (Hasta 18 años)
1° Morena Caninqueo
2° Delfina Aymara Cárdenas

 


Elite (23 a 29 años)
1° Facundo Alarcón
2° Jonathan Antiñanco
3° Enzo Bullone
4° Mateo Roberts
5° Emanuel Grabauskas
6° Ramiro García
7° Tomás Canasaro

 


Damas (30 a 34 años)
1° Florencia Rosas
2° María Fernanda Garach
3° Aime Castro

 


Damas (40 a 44 años)
1° Natalia Delgado
Damas (35 a 39 años)
1° Celeste Torres
2° Analía González
3° María Fernanda Devetack
4° Jessica Lagos

 


Master A1 (30 a 34 años)
1° Ignacio Freeman Crespo
2° Matías Morales
3° Marcos León
4° Luciano Cretton
5° Franco David Campos Ortiz
6° Tomás Orias
7° Eric Córdoba

 


Master A2 (35 a 39 años)
1° Javier Muñoz
2° Alexis Jacobsen
3° Lucas Bullone
4° Milton Torres
5° Diego Carinao
6° David Fernández
7° Jorge Ricail

 


Master B1 (40 a 44 años)
1° Pablo Quelin
2° Leonardo Zasso
3° Alin Evans
4° Lucas Pérez
5° Omar Millaleo
6° Leonardo Otermin
7° Walter Muñoz
8° Guillermo Ruiz

 


Master B2 (45 a 49 años)
1° Agustín García Jurjo
2° Sandro Elías Miranda
3° Gustavo Fernández
4° Eduardo Flores
5° Leonardo Austin
6° Flavio Puricelli
7° Victor Amoretti
8° Milton Alvarez
9° Juan Carlos Cortez

 


Master C1 (50 a 54 años)
1° Daniel Medrano
2° Carlos Reim
3° Miguel Tejeda
4° Rolando Espinosa 
5° Omar Beatove
6° Ceferino Aravena
7° Horacio Martín
8° Martín Weaver
9° Luis Acomazzo

 


Master C2 (55 a 59 años)
1° Carlos Morales
2° Lisandro Jaramillo
3° Fabián Espinosa
4° Claudio Carranza

 


Senior (+de 60 años)
1° Gustavo Freeman
2° Ronal Davies
3° Eduardo Cretton
4° Aldo Espinosa
5° Luis Colombil
6° Rinaldo San Cristobal
7° Argentino Lagos

 


Promocionales Damas
1° Julieta Vernengo

 


Promocionales Caballeros
1° Gianni Espinosa
2° Leonardo Fernández 
3° Rodrigo Nicolás Funes
4° Alejandro Millacán
5° Mariano Riquelme
6° Jesús Cretton 

 

1
