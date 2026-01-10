20°
Clima persistente en Esquel: sábado de calor y humo en ambiente

El pronóstico para este 10 de enero anticipa una jornada calurosa con ráfagas del oeste y una importante presencia de humo proveniente de los incendios, lo que afectará la calidad del aire.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel enfrentará un sábado marcado por condiciones meteorológicas típicas de verano pero condicionadas por la emergencia ígnea regional. Se espera una temperatura máxima que rondará los 24°C, mientras que la mínima se ubicará en los 13°C durante las primeras horas del día. El viento será un factor determinante, soplando desde el sector oeste con velocidades constantes de 20 kilómetros por hora y ráfagas que podrían intensificarse hacia la tarde, manteniendo la humedad en niveles bajos cercanos al 37%.

 

Debido a la dirección predominante del viento, la presencia de humo en el ambiente será notoria, lo que reducirá la visibilidad y afectará la calidad del aire en el casco urbano y alrededores. Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias crónicas. Es fundamental mantener puertas y ventanas cerradas para minimizar el ingreso de partículas al hogar y suspender cualquier tipo de actividad física intensa en espacios exteriores.

 

Asimismo, se recuerda que la visibilidad en las rutas de la zona puede verse comprometida de manera repentina, por lo que se solicita circular con extrema precaución y mantener las luces bajas encendidas en todo momento. Ante la persistencia de síntomas como irritación ocular severa, tos persistente o dificultad para respirar, se aconseja concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

 

 

 

 

E.B.W.

 

