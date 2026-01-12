Federico Quilodrán y David Rojas representan a la región en Cosquín y La Borde

Luego de suspender el evento programado para el pasado viernes 9 de enero en el restaurante Los Carreros, Federico Quilodrán y David Rojas partieron a Cosquín ayer domingo.

Los jóvenes músicos estarán en los festivales nacionales de Cosquín y La Borde, un paso enorme en sus trayectorias artísticas.

Con todos los gastos que esto implica, los artistas están difundiendo su alias para solventar gastos, y contaron un poco de la experiencia en Red43: "Nos gustan las devoluciones que tan los jurados", explicó Quilodrán, quien ya ha participado en certámenes anteriores: "lo principal, dar el mensaje, a lo que a mí me moviliza es eso, dar el mensaje y contar que acá también tenemos música y grandes referentes también que han dejado muchas letras".

Quilodrán participa como solista vocal y Rojas, como solista en charango: "Llevo distintos géneros, cuecas y chacareras, todo por esa rama, un poquito más tradicional también. Y también llevo temas patagónicos, que los pude reversionar en el charango, porque no hay en el charango temas patagónicos, entonces tuve que buscar la vuelta".

El viaje es largo y costoso, por lo que el recital que suspendieron era con fines de recaudar fondos, y habiéndose suspendido para el regreso en febrero, producido por Kabir Producciones, los artistas compartieron un alias para quien pueda aportar a la distancia a solventar esta aventura de representar al sur en los festivales más importantes de música folclórica.

El alias: fede2.0

SL