24°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
25 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Los Palmae: la familia de Los Palmeras, presente en la fiesta de Esquel

En exclusiva con Red43, los integrantes de la banda celebraron el compartir su sonido santafecino con el público local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los Palmae es una banda de cumbia santafecina liderada por el acordeonista Marcos Caminos Jr., y formada por hijos directos de la formación Los Palmera.

 

Una generación sub20 del sonido característico Palmera, al cual homenajean con los más grandes éxitos del repertorio en fiestas populares como la de nuestra ciudad.

 

"Conocíamos el aeropuerto", aclararon Marcos, Lucas y Brandon González, ya que la banda se ha presentado en distintas fiestas de la región: "hemos estado en Gualjaina El Maitén, en todos lados, así que nada, contentos de volver una vez más al sur".

 

La recepción siempre los deja "llenos de alegría" y asombrados por la diversidad del público: "ver tanto público variado de edades y de todo tipo de gustos, nos divertimos realmente arriba del escenario, esperemos haber estado a la altura de semejante aniversario". 

 

Los Palmera también estuvieron presentes en un aniversario de nuestra ciudad, y la banda sabe de ese arraigo: "La verdad que intentamos hacer un homenaje en vida a los más grandes de la cumbia que nos representan en Santa Fe y en todo el país y obviamente agregando cosas nuestras, el estilo, canciones, géneros nuevos, incursionando para que la gente de todas las edades se vaya contenta y que disfrute de un buen show".

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Todo lo que tenés que saber para el festejo de los 120 años de Esquel en el Estadio
2
 Aniversario multitudinario: Esquel celebró sus 120 años
3
 Esquel: 5 empresas compiten por la obra del nexo cloacal de 2.300 millones de pesos
4
 Kelenkén presenta su Cena Show: Danza y música para celebrar el Día de la Mujer
5
 Somos del Cochrane, el equipo sensación de la Futa Cup
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -