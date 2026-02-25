Los Palmae: la familia de Los Palmeras, presente en la fiesta de Esquel

Los Palmae es una banda de cumbia santafecina liderada por el acordeonista Marcos Caminos Jr., y formada por hijos directos de la formación Los Palmera.

Una generación sub20 del sonido característico Palmera, al cual homenajean con los más grandes éxitos del repertorio en fiestas populares como la de nuestra ciudad.

"Conocíamos el aeropuerto", aclararon Marcos, Lucas y Brandon González, ya que la banda se ha presentado en distintas fiestas de la región: "hemos estado en Gualjaina El Maitén, en todos lados, así que nada, contentos de volver una vez más al sur".

La recepción siempre los deja "llenos de alegría" y asombrados por la diversidad del público: "ver tanto público variado de edades y de todo tipo de gustos, nos divertimos realmente arriba del escenario, esperemos haber estado a la altura de semejante aniversario".

Los Palmera también estuvieron presentes en un aniversario de nuestra ciudad, y la banda sabe de ese arraigo: "La verdad que intentamos hacer un homenaje en vida a los más grandes de la cumbia que nos representan en Santa Fe y en todo el país y obviamente agregando cosas nuestras, el estilo, canciones, géneros nuevos, incursionando para que la gente de todas las edades se vaya contenta y que disfrute de un buen show".

