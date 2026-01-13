El Bolsón: Confirman un caso positivo de hantavirus

Las autoridades sanitarias confirmaron un caso positivo de hantavirus en la localidad de El Bolsón.

El paciente fue trasladado a San Carlos de Bariloche para recibir atención médica especializada, mientras que el hospital local activó los protocolos sanitarios correspondientes.

Desde el sistema de salud se informó que no se brindarán detalles sobre la identidad de la persona afectada, con el fin de resguardar su privacidad y seguridad.

Ante la confirmación del caso, el hospital de El Bolsón puso en marcha de manera inmediata las medidas previstas para este tipo de situaciones, en cumplimiento de las normas vigentes para la prevención, control y manejo del hantavirus.

Asimismo, las autoridades sanitarias recordaron a la población la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o áreas donde pueda haber presencia de roedores, principales transmisores de la enfermedad.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus

Mantener viviendas, galpones y depósitos limpios y ventilados.

Evitar el contacto directo con roedores vivos o muertos y sus excrementos.

No barrer ni aspirar en seco lugares cerrados que hayan permanecido mucho tiempo sin uso; ventilar previamente y limpiar con solución de agua y lavandina.

Guardar alimentos en recipientes cerrados y resistentes.

Eliminar basura y restos de comida en recipientes adecuados y bien tapados.

Utilizar guantes y protección al realizar tareas de limpieza en zonas rurales o de riesgo.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea o dificultad respiratoria, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

