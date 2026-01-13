Nueva línea eléctrica para Puerto Patriada: Colocarán 50 postes en una traza de 4 kilómetros

Este viernes se puso en marcha una de las principales obras para la recuperación de Puerto Patriada: la construcción de una nueva línea de energía que permitirá restablecer el servicio eléctrico en la zona, afectada tras el incendio que impactó sobre la infraestructura.

El trabajo se desarrolla de manera coordinada entre la Municipalidad de El Hoyo y la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), con un despliegue técnico que incluye la instalación de alrededor de 50 nuevos postes a lo largo de una traza de casi 4 kilómetros.

Operativo con múltiples frentes de trabajo

Actualmente, cinco cuadrillas se encuentran trabajando de forma simultánea, cada una con tareas específicas para acelerar los plazos y garantizar condiciones de seguridad:

Una cuadrilla se encarga de la limpieza central del trazado , utilizando maquinaria municipal.

Un segundo equipo trabaja en la remoción de vegetación en las inmediaciones de la futura línea eléctrica.

Las restantes cuadrillas avanzan con la preparación del terreno y la colocación de los nuevos postes.

Refuerzos en camino desde Rawson

Según informaron en los próximos días se sumarán dos cuadrillas más, que ya se encuentran en camino desde Rawson, lo que permitirá intensificar las tareas y avanzar con mayor rapidez en la instalación de la línea.

La incorporación de estos equipos refuerza el objetivo de restablecer el servicio eléctrico lo antes posible, acompañando el proceso de normalización en Puerto Patriada.

O.P.