Martes 13 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Nueva jornada solidaria recolecta donaciones para los bomberos de Trevelin

Mañana miércoles habrá una nueva jornada de danza y música en Plaza San Martín desde las 15:30 horas.
Por Redacción Red43

La emergencia por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y la región en general, han generado distintas acciones colectivas.

 

En nuestra ciudad, Comunidad Esquelense Organizada proponen un encuentro este miércoles desde las 15:30 horas en la Plaza San Martín.

 

Con el objetivo de aportar a los bomberos voluntarios de Trevelin mediante donaciones, la grilla incluye a diversos músicos y grupos de danza que se presentarán a lo largo de toda la jornada y suman a las distintas actividades planteadas, desde colectas puntuales de vecinos afectados, a asambleas para visibilizar la urgencia que atraviesa la región.

 

SL

 

