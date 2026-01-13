19°
Martes 13 de Enero de 2026
Martes fresco y ventoso en Esquel: las ráfagas marcarán la jornada en la cordillera

Con una temperatura máxima estimada en 18°C y cielo parcialmente nublado, el foco de atención estará puesto en los vientos del sector oeste, que podrían complicar las tareas de control en el Parque Nacional.
Para este martes 13 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada marcada por un clima templado y nubosidad variable en la ciudad de Esquel. Lejos de las temperaturas extremas de otros puntos del país, la máxima se ubicará en torno a los 18 grados, lo que ofrecerá un alivio térmico tras el inicio de semana. El cielo se presentará parcialmente cubierto durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones que puedan colaborar con la humedad del suelo en las áreas afectadas por los incendios.

 

El factor determinante del día será el viento, con ráfagas provenientes del oeste y sudoeste que se intensificarán hacia la tarde. Esta condición es seguida de cerca por el comando de incidentes en el Parque Nacional Los Alerces, ya que la circulación de aire en zona de montaña suele incidir directamente en la propagación de los focos activos y en la operatividad de los medios aéreos. La visibilidad se mantendrá buena, lo que permitirá la continuidad de los vuelos de apoyo logístico y el uso de drones si las ráfagas no superan los límites de seguridad técnica.

 

Hacia la noche, se espera un descenso marcado de la temperatura, con mínimas que podrían descender hasta los 5 grados en las áreas más altas. Se recomienda a quienes realicen actividades al aire libre mantenerse informados sobre las alertas vigentes por viento y extremar los cuidados en el uso del fuego, dado que, a pesar del clima fresco, el índice de peligrosidad ígnea se mantiene bajo monitoreo constante debido a la sequedad del combustible vegetal.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

