Tragedia en la costa chubutense: un hombre murió ahogado

Un fatal episodio se registró este lunes por la tarde en la costa chubutense. Alrededor de las 17:30, un hombre perdió la vida luego de ahogarse mientras se encontraba en el mar en el sector conocido como Punta Delfín, ubicado en las inmediaciones de Playa Magagna, al sur de la capital provincial.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, la víctima se hallaba dentro del agua cuando sufrió una situación que le impidió regresar a la orilla por sus propios medios. El hecho fue advertido por familiares que estaban en el lugar y que alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Personal policial acudió rápidamente a la zona y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios. A pesar del operativo desplegado, el hombre fue hallado sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Tras el hecho, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a los organismos competentes para avanzar con la investigación. Hasta el momento, la identidad del fallecido no fue informada oficialmente, a la espera de la notificación a sus familiares.

El trágico suceso vuelve a encender la alerta sobre los riesgos que presenta el mar en distintos puntos de la costa de Chubut, en especial en sectores que no cuentan con guardavidas permanentes. Desde los organismos de emergencia insisten en la necesidad de extremar precauciones y respetar las recomendaciones de seguridad antes de ingresar al agua.

