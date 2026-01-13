19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutPlaya Magagna
13 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Tragedia en la costa chubutense: un hombre murió ahogado

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en la zona de Punta Delfín, cerca de Playa Magagna, al sur de Rawson.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un fatal episodio se registró este lunes por la tarde en la costa chubutense. Alrededor de las 17:30, un hombre perdió la vida luego de ahogarse mientras se encontraba en el mar en el sector conocido como Punta Delfín, ubicado en las inmediaciones de Playa Magagna, al sur de la capital provincial.

 

De acuerdo a los primeros datos oficiales, la víctima se hallaba dentro del agua cuando sufrió una situación que le impidió regresar a la orilla por sus propios medios. El hecho fue advertido por familiares que estaban en el lugar y que alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

 

Personal policial acudió rápidamente a la zona y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios. A pesar del operativo desplegado, el hombre fue hallado sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

 

Tras el hecho, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a los organismos competentes para avanzar con la investigación. Hasta el momento, la identidad del fallecido no fue informada oficialmente, a la espera de la notificación a sus familiares.

 

El trágico suceso vuelve a encender la alerta sobre los riesgos que presenta el mar en distintos puntos de la costa de Chubut, en especial en sectores que no cuentan con guardavidas permanentes. Desde los organismos de emergencia insisten en la necesidad de extremar precauciones y respetar las recomendaciones de seguridad antes de ingresar al agua.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -