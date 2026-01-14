Violento intento de robo en El Bolsón

Un violento intento de robo ocurrido este martes por la mañana en el acceso norte a El Bolsón terminó con un delincuente reducido y detenido mediante la intervención de un efectivo de la Policía de Río Negro.

Según se informó, el agresor amenazó con un cuchillo a una mujer para sustraerle su teléfono celular, y lesionó a un hombre que intentó evitar el ilícito.

El ataque y la reacción de un testigo

La víctima fue sorprendida por el delincuente cuando se encontraba en el sector del acceso norte de la ciudad. El hombre, portando un arma blanca, la intimidó para que le entregara su dispositivo móvil.

Al advertir la situación, un vecino que presenció el ataque decidió intervenir para ayudar a la mujer. Sin embargo, durante el forcejeo, el agresor hirió al hombre, provocándole lesiones.

Intervención policial y la detención

Un empleado policial de la Comisaría 12ª de El Bolsón, que se encontraba en la zona, intervino y logró reducir al delincuente, un hombre de 25 años. En el procedimiento, el efectivo recuperó el teléfono celular sustraído a la mujer y aseguró la situación hasta la llegada del resto del personal.

Posteriormente, Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró el cuchillo utilizado durante el intento de robo.

Por el hecho, se instruyó una causa por robo agravado por el uso de arma blanca.

O.P.