22°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Incendio PNLApuerto patriada
14 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Investigan el incendio y solicitan colaboración de la comunidad

El Ministerio de Seguridad pidió a la ciudadanía que aporte información para identificar a los responsables del incendio, con garantía de anonimato y resguardo para quienes colaboren.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la investigación por el incendio que afecta a la región, el Ministerio de Seguridad solicitó la colaboración de la comunidad para avanzar en la identificación de los responsables. Desde el organismo indicaron que toda información, dato o prueba que pueda resultar relevante será de gran utilidad para el desarrollo de la causa.

 

Las autoridades informaron que las personas que cuenten con datos pueden comunicarse con la Dirección de Policía Investigaciones (DPI) de la Comarca al teléfono 02945 65-5217. El aporte puede realizarse de manera confidencial y segura.

 

Desde el Ministerio remarcaron que la Ley XV N° 10 de Protección a Víctimas y Testigos garantiza el anonimato y el resguardo de quienes decidan colaborar con la investigación, con el objetivo de brindar tranquilidad a la comunidad y fomentar la participación ciudadana.

 

Finalmente, destacaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y avanzar en la búsqueda de los responsables del incendio.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste, solitario y final: nadie reclama el cuerpo de un hombre que se ahogó en un río patagónico
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Conoció a un hombre por las redes, fue a una cita y vivió un calvario: la encontraron atada de pies y manos
4
 Hallazgo fatal: apareció sin vida una mujer que era buscada en Comodoro
5
 Gestión local: Taccetta pide decidir sobre el futuro de La Hoya y el Viejo Expreso
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -