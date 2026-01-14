Investigan el incendio y solicitan colaboración de la comunidad

En el marco de la investigación por el incendio que afecta a la región, el Ministerio de Seguridad solicitó la colaboración de la comunidad para avanzar en la identificación de los responsables. Desde el organismo indicaron que toda información, dato o prueba que pueda resultar relevante será de gran utilidad para el desarrollo de la causa.

Las autoridades informaron que las personas que cuenten con datos pueden comunicarse con la Dirección de Policía Investigaciones (DPI) de la Comarca al teléfono 02945 65-5217. El aporte puede realizarse de manera confidencial y segura.

Desde el Ministerio remarcaron que la Ley XV N° 10 de Protección a Víctimas y Testigos garantiza el anonimato y el resguardo de quienes decidan colaborar con la investigación, con el objetivo de brindar tranquilidad a la comunidad y fomentar la participación ciudadana.

Finalmente, destacaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y avanzar en la búsqueda de los responsables del incendio.

R.G.