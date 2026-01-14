15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Puerto MadrynChubutRed43crucero
14 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Puerto Madryn recibió al Celebrity Equinox, el crucero más grande de la temporada

Con 317 metros de eslora y procedente de las Islas Malvinas, el buque de bandera de Malta es la embarcación de mayor porte del ciclo actual. Permanecerá en la ciudad hasta las 16 horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chubut para el fortalecimiento de la actividad portuaria y el desarrollo del turismo de cruceros, este miércoles 14 de enero arribó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Celebrity Equinox, la embarcación de mayor porte que recala en la ciudad durante la presente temporada.

 

El crucero, de 317 metros de eslora y bandera de Malta, tomó amarras a las 6:30 horas sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, procedente de las Islas Malvinas. A bordo transporta 2.853 pasajeros y 1.207 tripulantes, totalizando 4.060 cruceristas que arribaron a la ciudad del Golfo Nuevo.

 

El buque tiene previsto permanecer amarrado hasta las 16 horas, momento en el cual zarpará con destino a Montevideo, Uruguay, permitiendo a los visitantes recorrer y disfrutar de los atractivos turísticos y de la oferta de servicios que ofrece la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut y Península Valdés.

 

Cabe destacar que esta recalada corresponde a la tercera visita del Celebrity Equinox durante la presente temporada, de un total de siete arribos programados, restando aún cuatro recaladas más.

 

Este nuevo arribo reafirma el posicionamiento de Chubut dentro del circuito internacional de cruceros y refleja el trabajo sostenido que se viene desarrollando desde el Estado provincial para acompañar el crecimiento de una actividad estratégica, que genera movimiento turístico, empleo y desarrollo económico para la región.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste, solitario y final: nadie reclama el cuerpo de un hombre que se ahogó en un río patagónico
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Conoció a un hombre por las redes, fue a una cita y vivió un calvario: la encontraron atada de pies y manos
4
 Hallazgo fatal: apareció sin vida una mujer que era buscada en Comodoro
5
 Gestión local: Taccetta pide decidir sobre el futuro de La Hoya y el Viejo Expreso
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -