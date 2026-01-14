Hallazgo fatal: apareció sin vida una mujer que era buscada en Comodoro

En las primeras horas de este miércoles, una mujer fue hallada sin vida en un sector de los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, frente al monumento del Cenotafio y en cercanías del cerro Chenque. El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana y motivó un amplio operativo policial y de emergencia en el lugar.

La víctima habría salido a caminar y a recorrer la costanera durante la noche, pero perdió contacto con su entorno cerca de las 22 horas, lo que dio inicio a la búsqueda y a una averiguación de paradero vigente.

El hallazgo fue realizado por familiares y personas allegadas, quienes alertaron de inmediato a la Policía, que intervino junto a las autoridades correspondientes.

Durante la mañana, personal de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y el área de Criminalística trabajaron en la zona con tareas de resguardo del lugar y peritajes, en el marco de la investigación.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá establecer cómo se produjeron los hechos y determinar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales y todas las hipótesis continúan bajo análisis.

R.G.