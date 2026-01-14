15°
Miércoles 14 de Enero de 2026
Santilli se comprometió telefónicamente a girar fondos para combatir los incendios en Chubut

El Ministro de Interior pidió reprogramar su visita esperada para este miércoles.
Por Redacción Red43

El ministro del Interior, Diego Santilli, se comunicó telefónicamente con el gobernador de Chubut Ignacio Torres, quien le pidió reprogramar su visita programada para este miércoles, ya que se esperan lluvias en las zonas afectadas.

 

Además, el representante del gobierno nacional se comprometió a girar fondos para acompañar a la provincia ante la emergencia, en una llamada realizada anoche, según fuentes del Diario La Nación.

 

El jueves, en tanto, Santilli viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador aliado Alfredo Cornejo, uno de los que anticipó su respaldo a la reforma laboral e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa.

 

El viernes a las 14 será el turno del gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien Santilli iba a ver este martes antes de que el vuelo del mandatario provincial debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

 


De momento, voces del Gobierno y de la administración de Chubut aseguraron que no está definido el monto que se girará, pero que será a través de ATN que llegarían a las arcas chubutenses en los próximos días. Dijeron que eso acordaron en una conversación telefónica el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

 

SL

 

