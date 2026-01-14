21°
Miércoles 14 de Enero de 2026
14 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Avance decisivo en Puerto Patriada: el incendio ya se encuentra contenido en un 85%

El gobernador Ignacio Torres encabezó una reunión en Las Golondrinas donde se confirmó el control del fuego en 12 mil hectáreas. Trabajan 660 brigadistas y el avión hidrante más grande de la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut logró un avance fundamental en el combate contra el incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada desde el pasado lunes 5 de enero. Durante una reunión de trabajo llevada a cabo este miércoles al mediodía en la localidad de Las Golondrinas, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó que, gracias al despliegue ininterrumpido de recursos, el fuego ya se encuentra contenido en un 85%. El mandatario estuvo acompañado por los referentes de las áreas de Bosques y Protección Ciudadana, junto a brigadistas y autoridades locales, para evaluar el estado de situación de una emergencia que ya alcanzó a unas 12 mil hectáreas de bosque nativo, implantado y matorrales, impactando también en infraestructura y viviendas de la Comarca Andina.

 

El operativo es liderado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y cuenta con la participación de aproximadamente 660 personas, entre las que se cuentan combatientes de línea y personal de logística. Este despliegue humano se complementa con un fuerte soporte tecnológico y de maquinaria que incluye unidades móviles, embarcaciones, drones y maquinaria pesada. En el aire, ocho medios aéreos trabajan coordinadamente para asistir a los equipos en tierra, destacándose la operatividad del avión Airbus 737, considerado el hidrante más grande de Latinoamérica, junto a otros aviones anfibios y helicópteros con helibalde que resultan clave para el enfriamiento de los sectores críticos.

 

Las tareas planificadas para esta jornada se concentran en el refuerzo de las fajas cortafuegos y en la eliminación de puntos calientes mediante herramientas manuales y equipos de agua en las zonas de mayor actividad. El éxito de estas maniobras depende de una articulación institucional sin precedentes, en la que colaboran ministerios provinciales, fuerzas de seguridad nacionales, municipios y servicios de manejo del fuego de provincias vecinas como Río Negro y Neuquén. A pesar de la complejidad del terreno y las condiciones climáticas cambiantes que han marcado el comportamiento del incendio, las autoridades mantienen un optimismo cauteloso mientras esperan la emisión del parte diario definitivo que brindará mayores precisiones al caer la tarde.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

