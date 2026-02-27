20°
Viernes 27 de Febrero de 2026
Guía completa de senderos para recorrer la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta

A pocos minutos del centro de Esquel, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta ofrece una amplia red de senderos señalizados con distintas distancias y niveles de dificultad, miradores panorámicos y ambientes de bosque, mallín y laguna.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A solo minutos del centro de Esquel, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta ofrece una amplia y completa red de senderismo. Con opciones para caminantes principiantes, familias, aficionados al mountain bike y amantes del trekking, el área combina laguna, bosque nativo, mallines y miradores con vistas panorámicas en 360°.

 

Este espacio de uso diurno es uno de los principales atractivos del turismo activo en Esquel.

 

Sendero Plaza de los Cerros

  • Distancia: 5,43 km (ida)

     

  • Dificultad: Moderado

     

  • Tipo: Sendero de montaña, terreno blando con pendiente

     

 

Uno de los recorridos más emblemáticos. Bordea la laguna pasando por “La Playita”, donde se encuentra el cartel de Esquel en 3D (punto panorámico), y asciende hacia la Plaza de los Mates y el Mirador La Terraza. Finaliza en la Plaza de los Cerros, el punto más alto de la reserva, con vistas 360° a los cordones montañosos que rodean la ciudad.

 

 

Sendero Cipresal

  • Distancia: 3,04 km (ida)

     

  • Dificultad: Moderado

     

  • Tipo: Terreno blando/arenoso con pendiente baja

     

 

Permite conocer el bosque de Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), una de las especies nativas más representativas. El recorrido atraviesa un banco de arena y culmina en un punto panorámico elevado.

 

Sendero Rincón de las Aves

  • Distancia: 1,53 km (ida)

     

  • Dificultad: Fácil

     

  • Tipo: Terreno blando, sin pendiente

     

 

Ideal para toda la familia y especialmente recomendado para avistaje de aves. A 1500 metros del estacionamiento se encuentra el observatorio en el sector denominado “Rincón de las Aves”. Allí confluyen juncales, sauces, maitenes y mallines que albergan especies como carpinteros pitíos, zorzales, rayaditos, teros, cauquenes, patos y aves rapaces.

 

 

Sendero 3 Arroyos

  • Distancia: 8,4 km (ida)

     

  • Dificultad: Moderado

     

  • Tipo: Baja pendiente, terreno blando, recorrido de larga duración

     

  • Alternativa: Apto para mountain bike

     

 

Durante el trayecto se cruzan cuatro arroyos de montaña, como el Arroyo Los Bandidos, cuyo caudal varía según la estación. Lomas, bosque nativo y vistas al Cordón Rivadavia forman parte del paisaje antes de llegar a la laguna.

 

Sendero Cerro El Tero

  • Distancia: 4,27 km (ida)

     

  • Dificultad: Fácil (con trepada final media/alta)

     

  • Tipo: Sendero con pendiente, de larga duración

     

 

Pasa por el Rincón de las Aves y continúa en ascenso hacia el Cerro El Tero. La trepada final ofrece vistas privilegiadas del Valle de Esquel, el Cordón Esquel (Cerro 21 y La Hoya, donde funciona el centro de esquí), la Laguna Willmanco y panorámicas amplias de la ciudad.

 

 

Sendero Miradores La Zeta

  • Distancia: 1,79 km (ida)

     

  • Dificultad: Fácil/Moderado

     

  • Tipo: Terreno blando, poca pendiente

     

Recorrido accesible que conecta dos puntos panorámicos: el primero con vista a la Laguna La Zeta y al Cordón Rivadavia (incluido el Cerro La Torta), y el segundo con vista hacia la ciudad de Esquel y el Cordón Nahuelpán.

 

Sendero Laguna La Zeta

  • Distancia: 3,80 km (ida)

     

  • Dificultad: Moderado

     

  • Tipo: Terreno con pendiente

     

Sendero autoguiado que inicia en el boulevard de avenida Yrigoyen y asciende atravesando bosques comunales y un banco de arena volcánica. Es una alternativa para ingresar a la reserva caminando desde la ciudad, con vistas atractivas del valle.

 

 

Turismo activo y naturaleza protegida

La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta integra bosque andino, mallines, arenales volcánicos y ambientes lacustres en un mismo espacio. Su red de senderos señalizados y la variedad de niveles de dificultad la convierten en una propuesta ideal tanto para turistas como para residentes que buscan experiencias de contacto directo con la naturaleza patagónica.

 

 

Créditos fotos: Secretaría de Turismo de la Ciudad de Esquel

 

 

O.P.

 

