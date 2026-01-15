Una camioneta despistó y su conductor fue trasladado al hospital

El accidente vehicular ocurrió este miércoles al mediodía sobre la Ruta Provincial 16.

Según informó Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el siniestro se produjo pasando la estación de servicio YPF, cuando una camioneta sufrió un accidente por causas que aún no fueron precisadas. El vehículo era ocupado por una sola persona, quien debió ser trasladada al hospital para su evaluación médica.

En el operativo intervino Protección Civil, personal policial, Tránsito y el Hospital de Lago Puelo, además de los Bomberos Voluntarios.

O.P.