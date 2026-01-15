21°
Jueves 15 de Enero de 2026
15 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Una camioneta despistó y su conductor fue trasladado al hospital

Ocurrió este miércoles al mediodía, a la altura de la YPF. El conductor fue trasladado al hospital de Lago Puelo.
El accidente vehicular ocurrió este miércoles al mediodía sobre la Ruta Provincial 16.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el siniestro se produjo pasando la estación de servicio YPF, cuando una camioneta sufrió un accidente por causas que aún no fueron precisadas. El vehículo era ocupado por una sola persona, quien debió ser trasladada al hospital para su evaluación médica.

 

 

En el operativo intervino Protección Civil, personal policial, Tránsito y el Hospital de Lago Puelo, además de los Bomberos Voluntarios.

 

 

