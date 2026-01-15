El tiempo empieza a estabilizarse y el incendio muestra un escenario más alentador

La Comarca Andina amaneció este jueves con una sensación distinta. Tras jornadas de extrema tensión, el incendio de Puerto Patriada fue declarado “contenido”, una palabra que trae alivio, pero no relajación. En ese contexto, el pronóstico del tiempo vuelve a ser protagonista, no solo como dato cotidiano, sino como una variable decisiva para las próximas horas del operativo.

Mañana con lluvias débiles

Durante las primeras horas del día se esperan lluvias aisladas y débiles, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, especialmente entre las 7 y las 11 de la mañana. Las temperaturas arrancarán bajas, en torno a los 8 a 10 grados, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del norte, rotando luego al oeste.

Estas precipitaciones, aunque escasas (acumulados menores a 0,2 mm), pueden colaborar en la humectación superficial del terreno, un factor importante para el trabajo de detección y enfriamiento de puntos calientes en las zonas más comprometidas del incendio.

Tarde mayormente nublada y viento más intenso

Hacia el mediodía y la tarde, el escenario cambia: el cielo se mantendrá mayormente nublado a parcialmente nuboso, sin lluvias previstas, y la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 15 a 17 grados.

El dato a seguir de cerca será el viento del oeste y sudoeste, que aumentará su intensidad con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 55 km/h. Este comportamiento ya demostró ser determinante en jornadas previas, especialmente en sectores sensibles como Bahía Las Percas – La Condorera.

Noche más estable, pero sin bajar la guardia

Por la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse: cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 12–13 grados y viento moderado del noroeste.

Incendio contenido, pero activo en sectores puntuales

Según el último parte oficial del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), emitido el miércoles 14 a las 20 horas, el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada (El Hoyo) se encuentra contenido en un 85%, aunque mantiene un 15% con actividad.

Superficie afectada: 11.970 hectáreas (estimadas)

Vegetación dañada: matorral, bosque implantado y bosque nativo

Personal desplegado: 526 personas

Durante la noche del martes, brigadas nocturnas trabajaron intensamente en el control de focos activos. En la jornada de ayer, el viento volvió a ser un enemigo conocido: una reactivación al mediodía, coincidente con el aumento de su intensidad, generó focos secundarios que superaron fajas cortafuegos, obligando a redoblar esfuerzos mientras las condiciones lo permitieron.

Para este jueves, el operativo continúa:

Brigadas de ETAC (Córdoba) recorrerán sectores como El Coihue, Usina y Aserradero Franco para detectar y enfriar puntos calientes.

El resto del personal ingresará nuevamente a Bahía Las Percas – Condorera, con herramientas manuales y equipos de agua, atentos a cualquier reactivación favorecida por el viento.

O.P.