15 de Enero de 2026
espectaculos
Por Redacción Red43

Tras una larga enfermedad, falleció hoy Rubén Patagonia

Referente de la música del sur, estaba internado en Comodoro Rivadavia. Su partida conmociona a la cultura argentina. 
Tras una larga enfermedad que lo llevó a retirarse de los escenarios, falleció hoy en Comodoro Rivadavia el músico Rubén Patagonia.

 

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en Chubut, Rubén Patagonia era uno de los referentes más importantes del folklore mapuche y la música patagónica contemporánea. Desde comienzos de la década del 70 construyó una obra atravesada por la identidad, la memoria y la lucha de los pueblos originarios, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos.

 

Su discografía incluye títulos fundamentales como Más Acá del Colorado, Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có —producido por Ricardo Iorio— y Volver a Ser Uno, con producción de León Gieco, además de Historias, editado en 2006. Además de su carrera musical, dejó una marca profunda en el campo educativo y cultural.

 

En 1984 creó el taller Volver a Ser Uno, orientado al rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selk’nam. Un artista que trascendió la música Rubén Patagonia también participó en importantes producciones cinematográficas nacionales e internacionales.

 

Fue parte de La película del Rey, de Carlos Sorín, una obra emblemática del cine argentino, y actuó en films de Estados Unidos, Italia y Francia, compartiendo pantalla con figuras como Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras.

 

En el plano musical, compartió escenarios y grabaciones con artistas de enorme proyección como León Gieco, Divididos, Almafuerte, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, consolidando un puente entre el folklore, el rock y la cosmovisión de los pueblos originarios.

 

SL

 

