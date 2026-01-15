El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras

El rugby femenino continúa ganando terreno en la cordillera y el Esquel Rugby Club se prepara para un 2026 con grandes desafíos. Desde su sede histórica en la intersección de las calles Avellaneda y Fleming, las jugadoras del equipo de primera división buscan sumar nuevas caras para consolidar un proyecto que ya lleva casi media década de permanencia.

Claudia, wing del equipo, y Samanta Martin, ambas referentes de "Las Dogas" (como se conoce a la rama femenina del club), visitaron los estudios de RED43 para invitar a la comunidad femenina a sumarse a esta disciplina. "A medida que pasan los años va cambiando la gente, pero la idea es tratar de mantener el equipo femenino. Por eso vinimos a hacer la convocatoria", explicaron.

A diferencia de lo que muchos creen, el rugby en Esquel no es solo para adultas. El club cuenta con una estructura que abarca desde los inicios hasta la alta competencia. No requiere preparación física previa, ni ninguna predispocisión física previa. En el club se entrena, se ejercita y se realiza la preparación para perfilarse y ser parte del equipo.

"Nosotros pertenecemos a la categoría mayor, pero el club tiene infantiles y juveniles. Invitamos a las chicas que quieran participar, desde los 5, 6 o 7 años hasta los 30 o 40; no importa la edad", destacaron las jugadoras, haciendo hincapié en que el único requisito es tener ganas de integrarse.

Para Samanta y Claudia, el valor del deporte trasciende lo físico: "El rugby es un deporte en conjunto que te ayuda mucho a conocer otras personas. Te ayuda a crecer porque somos todos distintos".

Debido a que actualmente no hay otros equipos femeninos dentro de la ciudad de Esquel, el club debe trasladarse constantemente para medir su nivel en la Unión de los Lagos del Sur.

"En la zona competimos básicamente con gente de la Comarca. Jugamos contra Jabalíes de El Bolsón, Huemules de Lago Puelo y contra los equipos de Bariloche", detallaron sobre el exigente circuito regional que enfrentan cada temporada.

Inicio de pretemporada

Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas a los primeros encuentros del año, el equipo femenino confirmó el inicio de sus entrenamientos formales, para lo que está realizando la convocatoria. "Estamos haciendo una pretemporada que vamos a comenzar el lunes 19. Vamos a estar los lunes, miércoles y viernes de 21:00 a 23:00 horas", informaron. Aquellas interesadas pueden acercarse directamente al club en esos horarios o comunicarse a través del número de teléfono que figura en los flyers oficiales de la institución para realizar consultas.

