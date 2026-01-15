14°
Jueves 15 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Lucía Jimena presenta un nuevo libro "enteramente dedicado a Esquel"

En "Una ciudad donde crecen las flores", la autora desarrolla poéticamente sus impresiones de vida local. Se presenta mañana viernes 21 horas en Cofradía Arte Sur,  Sáenz Peña 1668
La poeta Lucía Jimena presenta en Esquel su nuevo libro: “Una ciudad donde crecen las flores”, este viernes a las 21 horas en el espacio Cofradía Arte sur, de calle Sáenz Peña 1668.

 


“Está enteramente dedicado a Esquel”, explicó la autora en Red43: “Algunos poemas que hacen ese contraste con lo que dejé, o con el ir y venir a Buenos Aires, este poemario habla mucho y recorre mucho los barrios de Esquel”.

 


Lucía Jimena es también musicoterapeuta y nació en Buenos Aires, pero su vida en Esquel fue marcando también su obra poética, desde su primer libro “Loop interminable”: “En Loop aparecía como más desdibujado, como cuestiones más existenciales. Antes hacía fanzines de forma artesanal y se llamaba igual. Habla un poco de la experiencia de cambiar de ciudad. Y cómo todo cambia en la percepción cuando uno deja su ciudad donde vivió toda su vida y viene a un paisaje distinto. Se modifican los vínculos, cómo se modifica el tiempo, cómo hasta la percepción de la lluvia es distinta”.

 


El segundo libro de Lucía, “La piedra y la maraña”, abordó otras temáticas de la vida: “más de experiencias traumáticas, de cómo se recuerda a la violencia sufrida en la infancia, pero desde el mundo adulto”.

 


El nuevo libro salió en noviembre del 2025 y fue presentado en Buenos Aires en diciembre: “Fue en un bar en Paternal, con unos amigos que hacían música, y yo también ahí toqué algunos temas, una presentación difícil porque un poemario que habla sobre una localidad en la Patagonia y les tenía que contar por qué había poemas que por ahí hablaban de ciertos temas, y fue una noche muy linda de compartir los textos, de encontrarse con gente que le gustaba también la poesía, con gente que por ahí tenía familia en el sur y que por eso le había convocado también el libro”.

 


Del nuevo libro ya quedan pocos ejemplares, sin embargo, del primero aún quedan porque hubo una segunda edición, y la editorial Halley vende online así como en e-book: “Recomiendo mucho, tienen muchas promociones de envío, a veces hay dos por uno, entonces compran un libro y les llegan dos, o descuentos”.

 


Este viernes, la autora leerá algunos de los textos, acompañada por la música en vivo de Seba Lino, Mateo Rojas e invitados especiales como el poeta El Acaro y la muestra de esculturas en metal y materiales mixtos de Nadia Ratto.

 


SL 
 

 

