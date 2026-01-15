Lucía Jimena presenta un nuevo libro "enteramente dedicado a Esquel"

La poeta Lucía Jimena presenta en Esquel su nuevo libro: “Una ciudad donde crecen las flores”, este viernes a las 21 horas en el espacio Cofradía Arte sur, de calle Sáenz Peña 1668.



“Está enteramente dedicado a Esquel”, explicó la autora en Red43: “Algunos poemas que hacen ese contraste con lo que dejé, o con el ir y venir a Buenos Aires, este poemario habla mucho y recorre mucho los barrios de Esquel”.



Lucía Jimena es también musicoterapeuta y nació en Buenos Aires, pero su vida en Esquel fue marcando también su obra poética, desde su primer libro “Loop interminable”: “En Loop aparecía como más desdibujado, como cuestiones más existenciales. Antes hacía fanzines de forma artesanal y se llamaba igual. Habla un poco de la experiencia de cambiar de ciudad. Y cómo todo cambia en la percepción cuando uno deja su ciudad donde vivió toda su vida y viene a un paisaje distinto. Se modifican los vínculos, cómo se modifica el tiempo, cómo hasta la percepción de la lluvia es distinta”.



El segundo libro de Lucía, “La piedra y la maraña”, abordó otras temáticas de la vida: “más de experiencias traumáticas, de cómo se recuerda a la violencia sufrida en la infancia, pero desde el mundo adulto”.



El nuevo libro salió en noviembre del 2025 y fue presentado en Buenos Aires en diciembre: “Fue en un bar en Paternal, con unos amigos que hacían música, y yo también ahí toqué algunos temas, una presentación difícil porque un poemario que habla sobre una localidad en la Patagonia y les tenía que contar por qué había poemas que por ahí hablaban de ciertos temas, y fue una noche muy linda de compartir los textos, de encontrarse con gente que le gustaba también la poesía, con gente que por ahí tenía familia en el sur y que por eso le había convocado también el libro”.



Del nuevo libro ya quedan pocos ejemplares, sin embargo, del primero aún quedan porque hubo una segunda edición, y la editorial Halley vende online así como en e-book: “Recomiendo mucho, tienen muchas promociones de envío, a veces hay dos por uno, entonces compran un libro y les llegan dos, o descuentos”.



Este viernes, la autora leerá algunos de los textos, acompañada por la música en vivo de Seba Lino, Mateo Rojas e invitados especiales como el poeta El Acaro y la muestra de esculturas en metal y materiales mixtos de Nadia Ratto.



SL

