Jueves 15 de Enero de 2026
15 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio

Participarán músicos locales e invitados, y todo lo recaudado estará destinado a ayudar a los damnificados por el incendio en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

La música vuelve a convertirse en un puente solidario en la Comarca Andina. El próximo viernes 17 de enero, desde las 21:30 horas, la Casa del Bicentenario de El Bolsón será escenario de un concierto solidario de Patagonche, una propuesta artística que reunirá a músicos locales y artistas invitados con el objetivo de recaudar fondos para las personas afectadas por el incendio que afecta a la Comarca Andina en los últimos 10 días.

 

Todo lo recaudado durante la noche será destinado a colaborar con quienes sufrieron pérdidas a raíz del fuego.

 

El grupo está integrado por Daniel Lugones (guitarra y voz), Mariel Valy (voz), Juan Merlo (batería), Gabriel Eusebi (bajo), Mauro Quinteros (guitarra), Amanda Corace (saxo y clarinete), Benicio Cardinale (trompeta) y Lucca Fernández (trompeta).

 

 

La noche contará además con la participación especial de Myrna Fleg, en baile, y Andrés Belatti, en bandoneón.

 

Entradas y cómo colaborar

 

Las entradas tienen un valor de $12.000 anticipadas y $15.000 en puerta. Para quienes deseen colaborar de manera anticipada, se habilitó el alias gabyeusebi.mp. El comprobante de la transferencia funcionará como entrada y deberá presentarse el día del concierto.

 

 

O.P.

 

