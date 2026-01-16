18°
22°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 16 de Enero de 2026
Bomberos de El Hoyo
16 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Bomberos de El Hoyo alertan por falsas colectas y aclaran cuál es la única cuenta oficial para donar

La institución advirtió que circulan pedidos de dinero no autorizados que utilizan su imagen. Pidieron a la comunidad extremar cuidados y confirmaron el único alias habilitado para recibir donaciones.
Por Redacción Red43

En un contexto atravesado por el incendio en la Comarca Andina y la fuerte solidaridad de vecinos y vecinas, Bomberos Voluntarios de El Hoyo emitieron un comunicado para advertir sobre la circulación de colectas falsas que utilizan de manera indebida el nombre y la imagen de la institución.

 

Desde el cuartel informaron que no autorizaron a ninguna persona, grupo ni cuenta particular a realizar campañas, colectas o pedidos de dinero en su representación. Sin embargo, en las últimas horas detectaron la difusión de material que apela a la colaboración económica por vías que no pertenecen ni están vinculadas a la Asociación.

 

Única cuenta oficial habilitada

 

Bomberos Voluntarios de El Hoyo aclararon que solo una cuenta está oficialmente habilitada para recibir donaciones:

 

  • Alias: bomberoselhoyo

     

  • CUIT: 30-67034426-2

     

 

Cualquier otro pedido de dinero no cuenta con el aval de la institución.

 

Agradecimiento a la comunidad

 

Desde el cuartel agradecieron especialmente a quienes dieron aviso sobre estas situaciones irregulares y a toda la comunidad que, con compromiso y solidaridad, busca colaborar de manera transparente.

 

 

O.P.

 

