Viernes 16 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsón
16 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un auto sufrió un principio de incendio este viernes

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en la intersección de Cacique Linares y Viamonte. El fuego fue contenido a tiempo.
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervinieron este viernes por la mañana ante un principio de incendio en un vehículo, registrado en la intersección de calle Cacique Linares y Viamonte. Gracias a una rápida acción inicial, el foco ígneo fue contenido antes de la llegada de las dotaciones.

 

Al arribar al lugar, el personal bomberil constató que el incendio había sido controlado mediante el uso de un matafuego, y procedió a realizar las verificaciones de seguridad correspondientes.

 

 

Sin propagación ni personas lesionadas

 

Según la información oficial, los bomberos corroboraron que no existiera riesgo de propagación del fuego, ni pérdidas de combustible que pudieran reactivar el incendio. Además, se confirmó que no hubo personas lesionadas, ni ocupantes del vehículo ni terceros.

 

 

O.P.

 

