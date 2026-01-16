Un auto sufrió un principio de incendio este viernes

Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervinieron este viernes por la mañana ante un principio de incendio en un vehículo, registrado en la intersección de calle Cacique Linares y Viamonte. Gracias a una rápida acción inicial, el foco ígneo fue contenido antes de la llegada de las dotaciones.

Al arribar al lugar, el personal bomberil constató que el incendio había sido controlado mediante el uso de un matafuego, y procedió a realizar las verificaciones de seguridad correspondientes.

Sin propagación ni personas lesionadas

Según la información oficial, los bomberos corroboraron que no existiera riesgo de propagación del fuego, ni pérdidas de combustible que pudieran reactivar el incendio. Además, se confirmó que no hubo personas lesionadas, ni ocupantes del vehículo ni terceros.

