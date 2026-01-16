Incendio en la Comarca: Confirman 14.770 hectáreas afectadas y refuerzan tareas de control ante viento y calor

El incendio forestal que se inició en Puerto Patriada continúa contenido, según el parte diario N.º 11 emitido este jueves 15 de enero a las 20:30 por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF). Sin embargo, el informe incorporó un dato actualizado: la superficie afectada asciende ahora a unas 14.770 hectáreas estimadas, una cifra superior a la informada en jornadas anteriores, cuando el relevamiento daba cuenta de menos de 12 mil hectáreas.

El fuego afectó matorral, bosque implantado, bosque nativo y viviendas en distintos sectores.

Incendio contenido, pero bajo vigilancia permanente

Desde el organismo provincial remarcaron que el incendio no presenta avance activo, aunque las condiciones de peligro no se modificaron de manera significativa. Las precipitaciones registradas en la zona no fueron suficientes para reducir el riesgo, y el pronóstico anticipa vientos intensos y ascenso de temperatura, un combo que obliga a sostener el monitoreo constante.

En ese contexto, 551 personas continúan afectadas al operativo, con una amplia articulación entre brigadas provinciales, cuerpos de bomberos voluntarios y organismos de distintas jurisdicciones.

Cómo se distribuyeron los trabajos este jueves

De acuerdo al parte oficial, el personal fue desplegado según lo planificado en la reunión operativa del día anterior, con acciones focalizadas en sectores estratégicos:

La Burrada: brigadas del SPMF y Bomberos Voluntarios de Córdoba realizaron recorridas, construcción de fajas y tareas de enfriamiento con equipos de agua en el flanco derecho hacia la cabeza del incendio.

El Coihue: bomberos de la Federación Chubutense detectaron y trabajaron sobre puntos calientes remanentes.

Bahía Las Percas – La Condorera: brigadas de Lago Puelo, El Maitén y Epuyén, junto a BNS, BNC y SPLIF de El Bolsón y Bariloche, intervinieron sobre un foco activo en la zona alta.

La Angostura y callejón de Mayorga: la Brigada de Puerto Patriada, Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana realizaron recorridos preventivos.

El clima, la variable que no da tregua

Aunque el incendio esté contenido, desde el SPMF insistieron en que el escenario sigue siendo frágil. El viento y el aumento de temperatura previstos para las próximas horas podrían reactivar puntos calientes, especialmente en sectores de difícil acceso.

Por eso, el operativo se mantiene en fase de control y enfriamiento, con vigilancia activa y presencia territorial sostenida.

Un balance que empieza a cambiar, pero no se cierra

La confirmación de que el fuego está contenido marca un punto de inflexión después de días críticos en la Comarca Andina. No obstante, los datos van poniendo en dimensión el impacto ambiental del incendio y anticipan un largo proceso de recuperación.

Mientras tanto, no hay que bajar la guardia. El fuego está quieto, pero el contexto climático todavía exige máxima atención.

O.P.