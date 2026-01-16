18°
Viernes 16 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Encuentro de ArtesanosEpuyen
Epuyén suspendió el 32° Encuentro de Artesanos

Luego de haber informado que se postergaba, la Municipalidad ahora confirmó que la tradicional actividad finalmente no se realizará este año, en el marco del contexto excepcional que vive por el incendio.
La Municipalidad de Epuyén confirmó la suspensión del 32° Encuentro de Artesanos, una de las actividades culturales más esperadas del calendario comarcal.

 

La decisión fue comunicada oficialmente y responde a las circunstancias actuales que atraviesan Epuyén y la Comarca Andina, luego de días marcados por el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada el 5 de enero, y quemó cerca de 15 mil hectáreas.

 

 

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida se adoptó tras evaluar el contexto general y priorizar la situación que viven vecinos, instituciones y equipos que continúan abocados a la atención de la emergencia y a las tareas de recuperación.

 

 

 

