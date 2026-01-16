Epuyén suspendió el 32° Encuentro de Artesanos

16 de Enero de 2026
comarca-andina |
La Municipalidad de Epuyén confirmó la suspensión del 32° Encuentro de Artesanos, una de las actividades culturales más esperadas del calendario comarcal.
La decisión fue comunicada oficialmente y responde a las circunstancias actuales que atraviesan Epuyén y la Comarca Andina, luego de días marcados por el incendio que tuvo origen en Puerto Patriada el 5 de enero, y quemó cerca de 15 mil hectáreas.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida se adoptó tras evaluar el contexto general y priorizar la situación que viven vecinos, instituciones y equipos que continúan abocados a la atención de la emergencia y a las tareas de recuperación.
O.P.
