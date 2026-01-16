19°
Viernes 16 de Enero de 2026
16 de Enero de 2026
clima
Por Redacción Red43

Alerta meteorológica por vientos intensos para este viernes 16 de enero

Protección Ciudadana advierte sobre ráfagas que podrían superar los 120 km/h este viernes 16 de enero. Se solicita extremar precauciones ante el alerta naranja y amarilla en toda la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió una actualización del alerta meteorológico basado en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El informe advierte sobre condiciones climáticas severas que afectarán la región durante el transcurso del viernes, por lo que se solicita a la población extremar los cuidados pertinentes.

 

En las regiones bajo alerta naranja, el fenómeno comenzará a manifestarse con mayor fuerza durante las horas de la tarde. En estas zonas se prevén vientos constantes provenientes del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 km/h, acompañados por ráfagas de extrema intensidad que podrían superar los 120 km/h en ciertos puntos.

 

 

Por otro lado, para las áreas identificadas con alerta amarilla, el evento meteorológico está previsto para la tarde y la noche. En estos sectores se esperan vientos del oeste con una velocidad sostenida de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán los 90 km/h, existiendo la posibilidad de que se registren intensidades superiores de manera local y aislada.

 

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y evitar actividades al aire libre que puedan representar un riesgo ante la magnitud del viento. Para cualquier consulta, asistencia o reporte de emergencias, los ciudadanos pueden comunicarse directamente con la línea gratuita de Protección Ciudadana llamando al 0800-666-2447.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

