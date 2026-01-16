Stream solidario para ayudar a los afectados por el fuego

Ezequiel y Facundo Peláez, a través de la productora UC, lanzaron una iniciativa solidaria que busca aprovechar el alcance de las redes sociales para combatir la emergencia ígnea. El evento se realizará este viernes a partir de las 18 horas y contará con la participación de reconocidos influencers, artistas y creadores de contenido de nivel nacional como Piñón Fijo, Joaco López y Valen Di Salvo. Los organizadores explicaron que la intención es visibilizar una problemática que muchas veces pasa desapercibida fuera de la región y canalizar la voluntad de ayuda de la gente de una manera transparente y directa hacia las instituciones que trabajan en el terreno.

Todo lo que se recaude a través del alias que figurará en pantalla será transferido sin intermediarios a la cuenta de los Bomberos Voluntarios de Cholila, quienes luego coordinarán la asistencia a distintas familias que sufrieron pérdidas totales. Respecto a la transparencia del proyecto, los impulsores aclararon que este proyecto es apolítico y completamente voluntario, sin fines de lucro, destinado para combatir esta situación que estamos pasando ahora en la Patagonia. La transmisión podrá seguirse por los canales de TikTok e Instagram de la productora (uc.original y ezemanupelaez) y contará con testimonios de personas que vivieron los incendios en primera persona para generar conciencia sobre el impacto ambiental y social.

Además de las donaciones particulares, los jóvenes invitaron a comercios y marcas locales a sumarse como patrocinadores mediante un aporte mínimo que también se destinará a los cuarteles de bomberos. El objetivo principal es lograr un impacto nacional para que toda la Argentina conozca la realidad del bosque nativo y la fauna afectada. Ezequiel Peláez destacó la importancia de la difusión al señalar que el mayor comentario de la gente afuera es primero la impotencia que sienten por lo que se pierde y después también enseguida el argentino siempre quiere ayudar.

